Maaşlar arttı

Halen asgari ücret 17 bin 2 lira olarak uygulanırken, pek çok sektörün taban maaşının bu ücretin üzerine çıktığı belirlendi. İş arayanlarla iş verenleri bir araya getiren bir platformun ortağı olan Mert Yıldız, son dönemde adayların beklentilerinin önemli ölçüde arttığını ve işverenlerin buna yanıt olarak ciddi zamlar yaptığını söyledi.

Yıldız, hizmet sektörünün yeni asgari ücret seviyesini 24 bin-24 bin 500 lira bandına çektiğini vurguladı. Bu sektörlerdeki işverenlerin, adayların beklentilerini karşılamak adına ciddi zamlar yaptığını ifade eden Yıldız, "Yeme-içme sektörü, perakende ve lojistik gibi alanlarda yeni asgari ücret seviyesi 24 bin 500 lira seviyesine gelmiş durumda" dedi.

SEKTÖRLERE GÖRE EN DÜŞÜK TEKLİFLER

- Çağrı merkezi: 26.557 TL

- Kurumsal: 23.700 TL

- Aşçı-şef: 26.257 TL

- Kurye: 30.250 TL

- Servis: 23.608 TL

- Perakende satış: 22.484 TL

- Depo lojistik: 21.123 TL

- Temizlik: 23.065 TL

- Mutfak: 21.765 TL