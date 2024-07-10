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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sosyal medyadaki güneş enerjisi videosu hakkında açıklama: Yapay zeka ile oluşturulmuş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan ‘güneş enerjisi’ videosu hakkında "Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 21:38 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 21:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sosyal medyadaki güneş enerjisi videosu hakkında açıklama: Yapay zeka ile oluşturulmuş!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulmuş gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Bakan Mehmet Şimşek'in bir yayınındaki açıklamalarına yapay zekayla eklenmiş sahte içeriğe ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür. Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Sosyal medyada ve çeşitli internet mecralarında, Bakan Şimşek'in "güneşlenme vergisi alınacağı"nı söylemiş gibi gösteren sahte içerikler hızla yayılmıştı.

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