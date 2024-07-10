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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurmuştu! Türkiye Kalkınma Fonu ve Yatırım Bankası Üst Fonu kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayında "Hazırlıklarda son aşamaya geldik" dediği Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 19:21 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 19:21
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurmuştu! Türkiye Kalkınma Fonu ve Yatırım Bankası Üst Fonu kuruldu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından hazırlıklarının son aşamaya geldiği Mayıs ayında duyurulan üst fon yapısına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde 50 milyon ABD doları büyüklüğünde Türkiye Kalkınma Fonu ve Yatırım Bankası Üst Fonu'nun kuruluşuna dair protokolün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası arasında 10 Temmuz'da imzalandığı ve kurulan üst fona bakanlık tarafından 35 milyon ABD doları tutarında kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulduğu ifade edildi.

Kurulan üst fon ile Orta Vadeli Program hedefleri çerçevesinde yüksek katma değerli alanlara kaynak aktarılarak girişim sermayesi ekosisteminin gelişmesine ve bu alanlarda mal ve hizmet üreten işletmelerin büyümesine destek olunacağı belirtilen açıklamada, "Yapılan yatırımların, kaldıraç etkisiyle ülkemizin teknolojik gelişimi ve ekonomik büyümesine ivme kazandırması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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