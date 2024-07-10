Dünyanın en kalabalık 18’inci ülkesiyiz

Türkiye, 85 milyon 372 bin kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1.1'ini oluşturdu. Genç nüfus oranı dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 15.5 oldu.

Türkiye'nin genç nüfus oranı ise yüzde 15.1 ile dünya ortalamasının hemen altında yer alırken; AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek çıktı. Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre, ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 35.8 ile Monako oldu. Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması yüzde 10 çıktı. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 10.2 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması da 2023 yılında 2.31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının ise 1.51 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.