Bunu yapanın kartı direkt kapatılacak! ATM’den para çeken, yatıran milyonlara uyarı!

Geçtiğimiz günlerde ATM'ler üzerinden yapılacak para çekme limitlerini artıran bankalar, şimdi de ATM işlemlerine yönelik güvenlik protokolünde değişikliğe gitti. ATM'lere yapılan güncellemelerle birlikte, belirli durumlarda kartları yutma özelliği eklendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut EFT, havale ve FAST sistemlerine ek olarak yeni bir işlem menüsü tanıttı.

Yeni uygulama, FAST entegrasyonunu içeren talep ödeme katmanı hizmetlerini devreye soktu ve artık IBAN kullanarak yapılan EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek olarak sunuluyor.

Bu yenilik, bireysel ödemeler için talep ödeme katmanı hizmeti olarak başlatıldı ve alacaklılara ödeme işlemlerini başlatma yetkisi tanıyor. Böylece, bir kişi başka bir kişiye anında ödeme talebi gönderebiliyor. Bu sayede finansal ilişkiler daha etkin bir şekilde yönetilebilir ve havale işlemleri daha hızlı gerçekleştirilebilir.