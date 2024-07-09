107 bin işçi aranıyor! En çok ne aranıyor? İşte istihdamın yıldızları...

İŞKUR'un bültenine göre, Haziran'da kurum aracılığıyla 109 bin 9 işe yerleşme gerçekleşti. İlk 6 ayda ise 691 bin 55 işe yerleştirmeye aracılık edildi. İşe yerleştirilenlerin 257 bin 524'ü kadın, 231 bin 668'i genç, 19 bin 515'i engelli ve 125 bin 949'u yükseköğrenim mezunu oldu.

İlk 6 ayda en fazla işe yerleştirme sektörler bakımından sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti. Haziran'da İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 193 bin 968 oldu. Ocak- Haziran döneminde ise 1 milyon 339 bin açık iş alındı.

En fazla açık iş sektörler itibariyle imalat sanayiinde (530 bin 202), meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, servis elemanı' mesleklerinde kaydedildi. Şu anda 107 bin 300 açık iş için ilan bulunurken, 29 bin 699 kişiyle en çok beden işçisi aranıyor. 3 bin 685 kişiyle temizlik, bin 786 kişiyle satış ve bin 695 kişiyle servis elemanı takip ediyor.

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