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107 bin işçi aranıyor! En çok ne aranıyor? İşte istihdamın yıldızları...

İŞKUR ilk 6 ayda yüzde 18.3 artışla 691 bini aşkın kişiyi işe yerleştirirken, imalat, turizm, güvenlik gibi alanlar öne çıktı. Özel sektörün halen 107 bini aşkın açık işe personel aradığı görüldü.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
107 bin işçi aranıyor! En çok ne aranıyor? İşte istihdamın yıldızları...

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İstihdamda artış ivmesi devam ediyor. İŞKUR vasıtasıyla ilk 6 ayda 691 bini aşkın kişi işe yerleşirken, halen 107 bini aşkın açık işe personel aranıyor. Çalışmalar, en çok açık olan alanları da ortaya koyuyor.

İŞKUR'un Haziran ayı İstatistik Bülteni'nin yayımlandığını belirten Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Ocak- Haziran arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederek bu oranda geçen yıla göre yüzde 18.3 artış kaydettiklerini söyledi.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, "445 bin 957 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkanı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

İŞKUR'un bültenine göre, Haziran'da kurum aracılığıyla 109 bin 9 işe yerleşme gerçekleşti. İlk 6 ayda ise 691 bin 55 işe yerleştirmeye aracılık edildi. İşe yerleştirilenlerin 257 bin 524'ü kadın, 231 bin 668'i genç, 19 bin 515'i engelli ve 125 bin 949'u yükseköğrenim mezunu oldu.

İlk 6 ayda en fazla işe yerleştirme sektörler bakımından sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise 'turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti. Haziran'da İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 193 bin 968 oldu. Ocak- Haziran döneminde ise 1 milyon 339 bin açık iş alındı.

En fazla açık iş sektörler itibariyle imalat sanayiinde (530 bin 202), meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, servis elemanı' mesleklerinde kaydedildi. Şu anda 107 bin 300 açık iş için ilan bulunurken, 29 bin 699 kişiyle en çok beden işçisi aranıyor. 3 bin 685 kişiyle temizlik, bin 786 kişiyle satış ve bin 695 kişiyle servis elemanı takip ediyor.

İŞTE İSTİHDAMIN YILDIZLARI

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