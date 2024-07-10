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TC kimlik kartıyla HEMEN başvuru yapın! Vatandaş 365 gün boyunca BEDAVA yararlanıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun ihtiyaç sahibi bireylerine yönelik çeşitli sosyal yardım programları ile destek olmayı sürdürmektedir. Bu programlar, özellikle muhtaçlık durumu bulunan bireylere 365 gün kesintisiz olarak sunulan çeşitli hizmetleri kapsamaktadır. Son dönemde kamuoyuna duyurulan ve büyük bir ilgi gören 'Aşevi' yardımı, bu bağlamda ön plana çıkmaktadır.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 10:30 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 10:30
TC kimlik kartıyla HEMEN başvuru yapın! Vatandaş 365 gün boyunca BEDAVA yararlanıyor!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yönelik ekonomik destekleri sunmaya devam ediyor. Bakanlık, 18 yaş ve üzeri her vatandaşa, TC Kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla 'Aşevi' yardımı yapılacağını duyurdu. Bu yardım, özellikle yemek yapabilecek durumda olmayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza yöneliktir.

Kimler Faydalanabilir?

Aşevi hizmetinden, 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişiler yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayan kişiler (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) bu hizmetten faydalanabilirler.

BARINMA - GIDA Aşevleri

3294 Sayılı Kanun ve Sosyal Yardım Hizmetleri

Belgede 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla aşevi hizmeti sunulduğu belirtilmiştir. Bu kanun, sosyal yardım hizmetlerini düzenleyen temel yasal çerçevedir.

Hizmetten Faydalanma Şartları

Aşevi hizmetlerinden faydalanacak kişilerin yaşlı, engelli veya hasta olmaları ve evde yemek yapabilecek durumda olmamaları gerektiği vurgulanmış. Ayrıca, gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar veya evsizler de bu hizmetten yararlanabilmektedir.

18 Yaş Üstü Aile Bireyleri için Aşevi Hizmeti

Belge, 18 yaş üstü aile bireylerinin (aşevi hizmeti alınan ilçelerde) bu hizmetten yararlanabileceğini belirtmektedir. Bu, aşevi hizmetlerinin sadece bireysel değil, aile bazında da destek sağladığını göstermektedir.

Kimlik Belgesi ve Başvuru Süreci

Aşevi hizmetlerinden yararlanabilmek için kimlik belgesinin ibrazı gerektiği belirtilmiştir. Bu, hizmetten yararlanacak kişilerin kimlik doğrulamasının yapılmasını ve yasal prosedürlere uygunluğun sağlanmasını zorunlu kılar.

Günlük Sıcak Yemek Hizmeti

Son olarak, aşevi hizmetlerinin günlük olarak sıcak yemek şeklinde sunulduğu bilgisi verilmiştir. Bu, ihtiyaç sahibi bireylere düzenli ve sağlıklı beslenme desteği sağlanmasının önemini vurgular.

KAYNAK: https://www.aile.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/

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