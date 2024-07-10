TC kimlik kartıyla HEMEN başvuru yapın! Vatandaş 365 gün boyunca BEDAVA yararlanıyor!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine yönelik ekonomik destekleri sunmaya devam ediyor. Bakanlık, 18 yaş ve üzeri her vatandaşa, TC Kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşuluyla 'Aşevi' yardımı yapılacağını duyurdu. Bu yardım, özellikle yemek yapabilecek durumda olmayan yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımıza yöneliktir.

Kimler Faydalanabilir? Aşevi hizmetinden, 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olarak belirlenen kişiler yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayan kişiler (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) bu hizmetten faydalanabilirler.