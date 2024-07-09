Türkiye Sigorta, 6 ayda 50,4 milyar lira prim üretti: Performansını hız kesmeden sürdürmeye devam edecek

Türkiye Sigorta, 2024'ün ilk yarısında yüzde 107 büyüyerek 50,4 milyar lira prim üretti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, 1 Ocak-30 Haziran döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artırarak 50 milyar 410 milyon liraya ulaştı. Şirket böylece, ilk yarıyıldaki üretim performansıyla sektörde yeni bir rekora daha imza attı.

Türkiye Sigorta 2024'ün ilk yarısında havacılık, nakliyat, yangın gibi kurumsal branşların yanı sıra sağlık ve kasko gibi bireysel ürün gruplarında da bir önceki yıla oranla prim üretimde rekora imza attı.