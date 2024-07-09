SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

VE NETLEŞTİ: 1-2-3-4 çocuklu ailelere 3 bin 449 TL,4 bin 312 TL, 6 bin 899 TL ve 7 bin 761 TL yardım müjdesi!

Türkiye’de çocukların aileleriyle birlikte büyüyerek gelişimlerini desteklemek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti, çocukların sağlıklı bir çevrede büyümelerini ve tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor. Bu hizmet, çocukların aile ortamında kalmalarını teşvik ederken, onların fiziksel, duygusal ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak daha iyi bir gelecek sunmayı amaçlıyor. SED hizmeti, ailelerin maddi sıkıntılarını hafifletirken çocukların güvenli ve destekleyici bir ortamda büyümesine katkıda bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 10:14 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 10:18
VE NETLEŞTİ: 1-2-3-4 çocuklu ailelere 3 bin 449 TL,4 bin 312 TL, 6 bin 899 TL ve 7 bin 761 TL yardım müjdesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de sağlık destekleri her geçen gün güncellenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle kronik hastalıkları bulunan bireyler için yapılan yardımlar, hayat kalitelerini artırmak amacıyla önemli bir yere sahiptir. Özellikle tüberküloz veya SSPE gibi ağır hastalıkları bulunan bireyler için devlet tarafından sağlanan mali destekler, bu kişilerin yaşam mücadelelerini bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır. Bu desteklerden son olarak tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan maddi yardım, 7 bin 608 lira olan mevcut tutardan, 9 bin 77 liraya yükseltilmiştir. Bu artış, hastaların tedavi süreçlerinde karşılaştıkları maddi zorlukları azaltma ve onlara daha iyi bir yaşam sunma hedefini güçlendiriyor.

SED Ödemelerindeki Artış ve Detayları

Çocukların aileleriyle birlikte sağlıklı bir ortamda büyümesi için devlet tarafından sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bu zam dalgasından nasibini almıştır. Bu ödemeler, özellikle ekonomik zorluklar içinde olan ailelerin çocuklarına daha iyi bir eğitim ve yaşam sunabilmesi için büyük önem taşımaktadır. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla yapılan güncelleme ile SED ödemeleri, %20.31'lik bir artışla yeni düzenlemeye tabi tutulmuştur.

Okul Öncesi ve İlköğretim Düzeyinde SED Yardımları: Okul öncesi çocuklar için ödeme miktarı 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya yükseltilmiştir. İlköğretim düzeyindeki çocuklar için yapılan SED ödemesi ise 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya çıkarılmıştır.

Ortaöğretim ve Yükseköğrenimdeki Artışlar: Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için SED ödemesi 5 bin 782 liradan 6 bin 899 liraya, yükseköğrenim gören gençler için ise 6 bin 505 liradan 7 bin 761 liraya yükseltilmiştir.

Okula Devam Etmeyen Ortaöğrenim Seviyesindeki Gençler ve Kurum Bakımından Ayrılanlar için Ödemeler: Okula devam etmeyen ortaöğrenim seviyesindeki gençler için ödeme 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 2 bin 891 liradan 3 bin 449 liraya yükseltilmiştir.

Başvuruda Gerekli Belgeler

Başvuruda bulunan kişilerden istenen belgeler arasında T.C. Kimlik Numarası beyanı, sağlık raporu veya öğrenci belgesi gibi belgeler bulunuyor. İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, destek talebinde bulunan kişilerle ilgili ek bilgi ve belgeleri elde etmek için araştırmalar yapabiliyor. Bu belgeler ve bilgiler, başvurunun değerlendirilmesi ve destek sağlanacak kişilerin belirlenmesi için büyük önem taşıyor.

2024 Yılı İçin Belirlenen Ödeme Oranları

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e göre, ödemeler memur maaş katsayısına bağlı olarak belirleniyor ve her yıl artış gösterebiliyor. 2024 yılı için belirlenen ödeme oranları, çocukların eğitim durumlarına ve ailelerin ekonomik durumlarına göre farklılık gösteriyor. Bu yıl için belirlenen yardım tutarı 5.330 TL olarak açıklanmış durumda. Devlet, çocuklu ailelere yönelik bu önemli destek programı ile ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Çocukların Aileleriyle Birlikte Olmaları Sağlanıyor

SED hizmeti, çocukların ailelerinden zorunlu olmadıkça ayrılmaması gerektiği prensibine dayanarak, ailelerin ekonomik olarak desteklenmesini ve çocukların sağlıklı bir çevrede büyümesini sağlıyor. Bu hizmet sayesinde, çocukların aile ortamında kalarak, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Başvuru Şartları ve Detaylar

SED hizmetinden yararlanmak isteyenlerin başvuru şartları arasında, başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutu olmaması gerekiyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinin daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmaları ve başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde en az bir yıl ikamet ediyor veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmaları şartı bulunuyor. T.C. vatandaşı olan ve en az 18 yaşında olan her birey, bu hizmetten faydalanmak için başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti, çocukların aile ortamında büyümelerini destekleyerek, hem çocukların hem de ailelerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu hizmet, özellikle maddi sıkıntılar yaşayan aileler için büyük bir destek sağlıyor ve çocukların eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan NATO savaşın tarafı olmasın uyarısı! ABD ve İngiltere yangına körükle gidiyor: Ukrayna’ya tarihi destek vereceğiz
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi’ndeki temaslarına başladı
Türk Telekom
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık: Kime, nasıl ve ne zaman yansıyacak? Adım adım zam hesabı...
Bu fotoğraftan bir isim daha Galatasaraylı olacak! Transferde flaş gelişme
15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da neler yaşandı? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler FETÖ ihanetinin kırılma noktasını ilk kez anlattı
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teklif! Mahkeme reddetti! 3 seçenek sunuldu
AK Parti MYK toplantısında neler konuşuldu? Başkan Erdoğan net mesaj verdi! Masada Suriyeli sığınmacılar, erken seçim tartışmaları vardı
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Biden’dan teleprompter kazası: NATO Liderler Zirvesi’ne damga vuran skandal! Kendini kurtarmaya çalıştığı röportaj sonu oldu
Seçil Erzan davasında kritik ifade ortaya çıktı! 28. katta neler konuşuldu? Fatim Terim’den dikkat çeken sözler
Ünlü havayolu şirketinde büyük skandal: Yolcuların eşyalarını çaldılar
BYD’nin yatırım kararı kelebek etkisi yapacak! Çinli otomobil devleri DFSK, Skywell, Chery, MG ve SWM atakta: Avrupa’ya açılan kapı Türkiye
Batshuayi’nin ardından Galatasaray’a bir eski Fenerbahçeli yıldız daha!
Fazıl Say güvenliği hiçe sayıp duvarları yıkmıştı! Yeni skandal ortaya çıktı! Belediye ile bir olup komşularını kandırmış
SON DAKİKA