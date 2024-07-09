VE NETLEŞTİ: 1-2-3-4 çocuklu ailelere 3 bin 449 TL,4 bin 312 TL, 6 bin 899 TL ve 7 bin 761 TL yardım müjdesi!

Türkiye'de sağlık destekleri her geçen gün güncellenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle kronik hastalıkları bulunan bireyler için yapılan yardımlar, hayat kalitelerini artırmak amacıyla önemli bir yere sahiptir. Özellikle tüberküloz veya SSPE gibi ağır hastalıkları bulunan bireyler için devlet tarafından sağlanan mali destekler, bu kişilerin yaşam mücadelelerini bir nebze olsun hafifletmeyi amaçlamaktadır. Bu desteklerden son olarak tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan maddi yardım, 7 bin 608 lira olan mevcut tutardan, 9 bin 77 liraya yükseltilmiştir. Bu artış, hastaların tedavi süreçlerinde karşılaştıkları maddi zorlukları azaltma ve onlara daha iyi bir yaşam sunma hedefini güçlendiriyor.
SED Ödemelerindeki Artış ve Detayları
Çocukların aileleriyle birlikte sağlıklı bir ortamda büyümesi için devlet tarafından sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bu zam dalgasından nasibini almıştır. Bu ödemeler, özellikle ekonomik zorluklar içinde olan ailelerin çocuklarına daha iyi bir eğitim ve yaşam sunabilmesi için büyük önem taşımaktadır. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla yapılan güncelleme ile SED ödemeleri, %20.31'lik bir artışla yeni düzenlemeye tabi tutulmuştur.
Okul Öncesi ve İlköğretim Düzeyinde SED Yardımları: Okul öncesi çocuklar için ödeme miktarı 3 bin 614 liradan 4 bin 312 liraya yükseltilmiştir. İlköğretim düzeyindeki çocuklar için yapılan SED ödemesi ise 5 bin 421 liradan 6 bin 468 liraya çıkarılmıştır.