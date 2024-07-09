SSK SGK hizmet gün akdi tablosuna revize! 47-52 yaşla sevinçten dört köşe edecek emeklilik müjdesi

Bu sistem, prim günü yetersiz olan ancak yaşları nedeniyle prim gün sayısını tamamlayamayacak bireylere emeklilik imkanı sunar.

BELİRLİ DÖNEMLER VE EMEKLİLİK KOŞULLARI Erken emeklilikte ilk sigortalılık tarihi, özellikle belirli tarihlerde sigortalı olan bireyler için emeklilik şartlarını belirleyici olabilmektedir.

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için, kısmi emeklilik koşullarında prim gün şartı 4500'e yükseliyor.

Bu durumda, 12.5 yıl prim ödemesi ve ek olarak 25 yıllık sigortalılık süresi gerekmektedir. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmuş olmak da bu şartlar arasında yer alır.