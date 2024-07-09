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Kalyon PV'den AR-Ge merkezine 4 yılda 25 milyon dolarlık yatırım! CEO Ersan Tüfekçi: Çin'e bağımlılığımız azaldı

Güneş enerjisi santrali denilince akla ilk gelen marka Kalyon PV’nin CEO’su Ersan Tüfekçi "Yüksek lisans ve doktoralı çalışanlarımız da var. Burada güneş modüllerinin uygulandığı sahalarla ilgili yapılan yenilikçi çalışmalar mevcut. Teknolojik çalışmalara 4 yıl içerisinde yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırım, bir AR-GE harcaması gerçekleştirdik. Bu noktada Çin'e bağımsızlığımız azaldı. Hem yerlileştirme sağlıyoruz hem de panel malzemelerini üreten bir ekosistem yaratıyoruz” dedi.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 11:27 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 11:27
Kalyon PV’den AR-Ge merkezine 4 yılda 25 milyon dolarlık yatırım! CEO Ersan Tüfekçi: Çin’e bağımlılığımız azaldı

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Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Tüfekçi, Kalyon PV'de yer alan güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirildiği AR-GE merkezine şu ana kadar 25 milyon dolar yatırım yapıldığını bildirdi.

Tüfekçi, fabrikada üretilen teknolojik ürünlerin dönüşümünün sağlanması ve maliyet optimizasyonunun geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine odaklandıklarını ifade etti.

PV fabrikası ve AR-GE merkezinin, Çin dışında dikey entegrasyon uygulanan tesis olarak öne çıktığını dile getiren Tüfekçi, ham maddeden son ürüne kadar üretimin fabrikada gerçekleştirildiğini anlattı.

4 YILDA 25 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Tüfekçi, 4 yıl önce faaliyete geçen merkezde 100'ün üzerinde mühendisin istihdam edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yüksek lisans ve doktoralı çalışanlarımız da var. Burada güneş modüllerinin uygulandığı sahalarla ilgili yapılan yenilikçi çalışmalar mevcut. Teknolojik çalışmalara 4 yıl içerisinde yaklaşık 25 milyon dolarlık bir yatırım, bir AR-GE harcaması gerçekleştirdik. Burası, ham maddeden ürüne tüm aşamalarıyla ilgilenen bir AR-GE merkezi. Temel odağımızla ürettiğimiz ürünlerde yerlileştirme ve dışa bağımlılığı azaltma üzerine çalışmalarımız var. Güneş panellerinin üretiminde ilk olarak kullanılan ingot denilen ham maddenin tohumlarını artık burada üretiyoruz. Bu materyali yerlileştirdik. Bu noktada Çin'e bağımlılığımız azaldı. Hem yerlileştirme sağlıyoruz hem de panel malzemelerini üreten bir ekosistem yaratıyoruz."

KARAPINAR DÜNYANIN 5'İNCİ BÜYÜK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ
Yerlileştirme kapsamında AR-GE merkezinin katkısıyla panel yerliliğinin yüzde 70'ten yüzde 90'a ulaştığına dikkati çeken Tüfekçi, fabrikanın kuruluş amacının Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesine ekipman sağlamak olduğunu bildirdi.

Tüfekçi, "Konya Karapınar'daki dünyanın 5'inci büyük, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralinin yapımıyla tedarik çalışmalarını yürüttük. Kapasitemizi doldurmakla birlikte geçen yıl ve bu yıl ihracat gerçekleştirdik. Özellikle ABD pazarındaki regülasyonlara uygun üretim yapabiliyoruz. Avrupa pazarında Çin ürünlerine uygulanan bir yaptırım yok. Dolayısıyla Avrupa'da çok rekabetçi olduğumuzu söyleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AR-GE merkezinde verimlilik başta olmak üzere bir çok testin de gerçekleştirildiğini vurgulayan Tüfekçi, güneş enerjisi sistemlerinin 30 yıla yakın performans gösterdiğini kaydetti.

Tüfekçi, güneş enerjisi teknolojilerinin Türkiye genelinde kullanımında çeşitliliğe gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş panellerinde verimlilik kadar önemli olan bir unsur da güneş panellerinin kalitesi. Garanti süresinin uzun olması ve yatırımcının da yüksek performans alabilmesi noktasında kalite ön plana çıkıyor. 30 yıllık bir süreç içerisinde farklı hava koşulları oluşabilir. Dayanıklılık çok önemli bir unsur. Paneller örneğin 25 milimetre büyüklüğündeki standart dolu örneği ile test edilir. Bizim panelimiz 45 milimetrelik dolu testinden geçen bir panel. Aynı zamanda yüksek ışınıma dayanım testlerinden geçen bu paneller ürün açısından kalitesi ile öne çıkıyor."

Tarımda kullanılan güneş enerjisi sistemleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini, bu projelere küresel ve yerel boyutta katkı sağladıklarını ifade eden Tüfekçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de tarım GES uygulamaları devam ediyor. Tarımsal uygulamayla ilgili bizim yürüttüğümüz uluslararası bir proje var. Yaklaşık 5 milyon avro bütçeli tarım uygulamalarıyla ilgili bir projenin uluslararası koordinatörü olarak görev yapıyoruz. İspanya, Fransa, Polonya gibi ülkelerde pilot uygulamaları olacak. Türkiye'de de var tabii, koordinatör olduğumuz için. Uluslararası çalışmalar neticesinde aldığımız deneysel ve pilot sonuçları asıl uygulamalara dönüştüreceğiz."

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