Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? Temettü ödeme takvimi Temmuz 2024! ERBOS, DOHOL, KMPUR, PAGYO, MERCN...

Borsada Temmuz ayı Temettü ayı olacak. Borsada son dakika haberi geldi. Gelen haberde birçok şirketin Temmuz ayında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağı öğrenildi. İşte Temmuz 2024 temettü ödeme takvimi...
Borsada Temmuz ayı Temettü ayı olacak. Borsada son dakika haberi geldi. Gelen haberde birçok şirketin Temmuz ayında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağı öğrenildi. İşte Temmuz 2024 temettü ödeme takvimi...
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