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Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? Temettü ödeme takvimi Temmuz 2024! ERBOS, DOHOL, KMPUR, PAGYO, MERCN...

Temmuz 2024, borsa yatırımcıları için oldukça kazançlı bir dönem olacak. Bu ay içinde birçok şirket, yatırımcılarını temettü ödemeleri ile ödüllendirecek. İşte Temmuz ayında temettü dağıtacak şirketlerin bir listesi ve bu ödemelerin yapılacağı tarihler...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 08:51 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 08:51
Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak? Temettü ödeme takvimi Temmuz 2024! ERBOS, DOHOL, KMPUR, PAGYO, MERCN...

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Borsada Temmuz ayı Temettü ayı olacak. Borsada son dakika haberi geldi. Gelen haberde birçok şirketin Temmuz ayında yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağı öğrenildi. İşte Temmuz 2024 temettü ödeme takvimi...

📅 8 Temmuz 2024

  • Erbos: 2,025 TL
  • Tabgd: 0,505 TL
  • Atakp: 0,791 TL
  • Merit: 0,90 TL
  • Dohol: 0,045 TL

📅 9 Temmuz 2024

  • Burce: 1,469 TL
  • Yggyo: 3,110 TL
  • Kmpur: 0,444 TL

📅 10 Temmuz 2024

  • Pagyo: 2,30 TL

📅 17 Temmuz 2024

  • Bimas: 1,80 TL
  • Mercn: 0,063 TL
  • Papil: 0,052 TL

📅 18 Temmuz 2024

  • Pnlsn: 0,696 TL

📅 22 Temmuz 2024

  • Trgyo: 2,350 TL
  • Avpgy: 0,630 TL
  • Lkmnh: 0,625 TL
  • Grtrk: 0,036 TL

📅 23 Temmuz 2024

  • Durdo: 0,090 TL
  • Prkme: 1,209 TL

📅 24 Temmuz 2024

  • Ahgaz: 0,017 TL
  • Yaprk: 1,980 TL

📅 25 Temmuz 2024

  • Vesbe: 0,653 TL
  • Brksn: 0,075 TL
  • Enery: 0,345 TL

📅 29 Temmuz 2024

  • Osmen: 0,999 TL
  • Aydem: 0,491 TL

📅 31 Temmuz 2024

  • Astor: 1,188 TL
  • Ayen: 0,552 TL

Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınızı verirken dikkatli olunuz.

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