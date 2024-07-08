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EMEKLİYE 18 BİN TL | Temmuz zammı belli oldu bankalar promosyon yarışına girdi! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

Temmuz zammının netleşmesiyle birlikte bankaların promosyon kampanyaları da değişti. Emekli, dul ve yetimlere ek gelir olan promosyonlar 18 bin liraya kadar çıkıyor. Peki hangi banka en yüksek emekli promosyonu veriyor? İşte 17 banka ve promosyon kampanyaları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 09:23 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:26
EMEKLİYE 18 BİN TL | Temmuz zammı belli oldu bankalar promosyon yarışına girdi! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

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Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda Temmuz kampanyaları belli oldu. Bankalar yeni kampanyalarını internet sitelerinde birbiri ardına duyurdu.

ASGARİ TUTARLAR DEĞİŞTİ
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.

ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR
Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirme, kredi kartıyla belli tutarda harcama yapma ve otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. En çok 18 bin lira promosyon alma imkanı bulunuyor. Halen 2 banka bu tutarda ödeme yapıyor.

İŞTE TEMMUZ KAMPANYALARI
Bankaların internet sitelerinde yer alan kampanyaları şöyle:

* AKBANK: Emeklilere 17.500 liraya kadar ödeme alma imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para imkanı sunuyor.

* ALBARAKA TÜRK: Banka emeklilere 16.000 liraya varan promosyon imkanı sağlıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor Ayrıca 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 lira, emekli maaş müşterisi getirene her kişi için 500, toplamda en çok 3.000 lira ek ödül veriyor.

* DENİZBANK: 3 yıllık dönem için 12.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.

* FİBABANKA: 12.000 liraya varan promosyon imkanı sunan bir banka da Fibabanka. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor.

* GARANTİ BBVA: Emeklilere 15 bin liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor.

* HALKBANK: Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme gerçekleştiriyor.

* ING: Emeklilere 18.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor Ayrıca 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira ödüyor.

* İŞ BANKASI: 3 yıl için 12.000 liraya varan ödeme yapıyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlar 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlar 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlar 12.000 lira alıyor.

* KUVEYT TÜRK: Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor.

* ŞEKERBANK: Emeklilere 12.000 liraya varan ödeme yapan bankalardan. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.

* QNB FİNANSBANK: Emeklilere 16.200 liraya varan avantaj sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim yapıyor.

* TEB: 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.

* TÜRKİYE FİNANS: Emeklilere 14.500 liraya varan nakit promosyon ve ödül imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira ödeme yapıyor.

* VAKIFBANK: 3 yıl için 12.000 liraya varan promosyon veriyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.

* YAPI KREDİ: Banka 18.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira veriyor. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 500 lira ek ödül imkanı var.

* ZİRAAT BANKASI: 12.000 liraya varan promosyon ödüyor. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira veriyor.

* ZİRAAT KATILIM: Emeklilere 12.000 liraya varan promosyon veren bankalar arasında. Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödüyor.

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