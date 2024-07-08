EMEKLİYE 18 BİN TL | Temmuz zammı belli oldu bankalar promosyon yarışına girdi! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...

ASGARİ TUTARLAR DEĞİŞTİ Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geçtiğimiz Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller kapsamında emeklilere, dul ve yetimlere 3 yıllık dönem için 4 maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarıyla daha da fazlasını vadediyor.

ŞARTSIZ ARTIRAN DA VAR

Hiç şartsız 15 bin liraya varan promosyon veren bankalar bulunuyor. Bazı bankalar da emekli yakınını getirme, kredi kartıyla belli tutarda harcama yapma ve otomatik ödeme talimatı verme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor. En çok 18 bin lira promosyon alma imkanı bulunuyor. Halen 2 banka bu tutarda ödeme yapıyor.