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Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı 2024? Temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Aile Destek Programı kapsamında sağlanan maddi yardımlar, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sona ermesi planlanan ancak bir yıl daha uzatılan program kapsamındaki ödemeler, Haziran ayında da hesaplara yatırılmıştı. Gözler ise Temmuz ayı ödemelerine çevrildi. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 05:51 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 07:05
Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı 2024? Temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

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Milyonlarca ailenin bütçesine destek olan Aile Destek Programı ödemelerinin geleceği, Temmuz ayına girilmesiyle tekrar gündeme oturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ve ödemeleri her ayın 15'inden sonra düzenli olarak hesaplara geçen desteklerin, Temmuz ayında da devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI, TEMMUZ'DA SON MU?

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

TEMMUZ AYI AİLE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek parası Temmuz ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak destek ödemeleri her ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılıyor. Konuyla ilgili resmi bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK YARDIMI SON ÖDEME TARİHİ

Daha önce yapılan açıklamada 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ayrıca 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi Haziran ayı için olacak ve bu dönemin ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilip söz konu destek programının sona ereceği bildirilmişti.

Eğer destek programı ile ilgili uzatılması yönünde karar alınmazsa, Aile Destek Yardımı ödemeleri Temmuz 2024'e bitecek.,

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA İŞLEMİ

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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