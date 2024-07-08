Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı 2024? Temmuz ayı aile destek ödemeleri yattı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK YARDIMI SON ÖDEME TARİHİ

Daha önce yapılan açıklamada 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ayrıca 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi Haziran ayı için olacak ve bu dönemin ödemesi Temmuz ayında gerçekleştirilip söz konu destek programının sona ereceği bildirilmişti.

Eğer destek programı ile ilgili uzatılması yönünde karar alınmazsa, Aile Destek Yardımı ödemeleri Temmuz 2024'e bitecek.,