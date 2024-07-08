Yeni rota Türkiye! Otomotiv devi BYD’den 27 yıl sonra bir ilk! Dior ve Armani’ye kayyum atanması...

"Türkiye'de taklit ürün üreten çok başarılı üreticiler var. Bu kadar iyi taklit ürün yapılacağına hepsi kayıt altına girsin ve kayıtlı olarak Dior'a, Armani'ye, dünya devlerine üretim yapsınlar. Dünyanın en lüks markalarının taşeron üreticiliğini yapabilirler. Böyle iyi taklit yapan yetenekli üreticiler, hayli hayli orijinal markaya da ürün yapar. Ayrıca ülkemizde üretim yapacaklar için yatırım teşviki, vergi muafiyeti, arsa tahsisi ve sigorta indirimi gibi birçok teşvik bulunuyor." Dior ve Armani'nin ayrı ayrı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Öncel, lüks ürün kategorisinde olan bu iki markanın üretim süreçlerinde; diğer markaların dikkat etmesi gereken unsurlardan çok daha fazla detay olduğunu söyledi.





DENETİMLER ÇOK İYİ

Tüm markaların çalışanlarının haklarını gözetmek zorunda olduğunu vurgulayan Öncel, şöyle konuştu: "Türkiye'de üretim yaptıran yabancı markaların pek çoğu sosyal denetimlerini de yaptırıyor. Yurtdışında üretim yaptıran Türk markaların da denetim mekanizmaları oldukça iyi. Kayyum atanması, markaları daha dikkatli olmaya davet ediyor."





BORSADA 30 MİLYAR EURO'LUK KAYIP

Modanın devleri İtalya'da gerçekleşen kayyum haberiyle sarsılırken, hisse senedi piyasasında ise adeta bu operasyonun ayak seslerinin duyulduğu izlenimi doğdu. Sabah'ta yer alan habere göre, Dior'un mart ayı ortasında 832.5 euro hisse fiyatı, 2 Temmuz'da 661.5 euro'ya geriledi. Bu süreçte yaşanan kayıp yüzde 20.5 oldu. Şirketin piyasa değeri de 150.1 milyar euro'dan 211.7 milyar euro'ya indi.

27 YIL SONRA BİR İLK!

Öte yandan Türkiye tam 27 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan yabancı otomotiv yatırımına hazırlanıyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden BYD'nin, Manisa OSB'de 1 milyar dolar yatırımla kuracağı fabrikada şarj edilebilir hibrit modeli Seal U DM-i'yi üreteceği tahmin ediliyor. Çinli marka yatırım için ilave gümrük vergisi muafiyeti, şarj edilebilir hibrit modellere ÖTV avantajı ve Manisa'da 4 bin dönümlük arazi olmak üzere 3 önemli teşvik alacak. Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü konumundan bulunan otomotiv sektöründe ana üretici yatırımı son olarak 1997 yılında Japon üretici Honda tarafından yapılmış ancak firma 2021 yılında Gebze'deki fabrikasını kapatmıştı. Aradan geçen 27 yılda birçok üreticinin adı yatırımla anıldı ancak hiçbiri hayata geçirilmedi. Ancak, Çinlilerin Batı'ya açılma stratejisi kapsamında üretim tesislerini Avrupa'ya taşımak istemesi yeni yatırımların önünü açtı. 2023 yılından beri devam eden görüşmeler neticesinde, 27 yıl sonra Türkiye'ye ilk büyük çaplı otomotiv yatırımının dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'den gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Bloomberg'e konuşan Türk yetkililerin verdiği bilgilere göre, söz konusu yatırımın tutarı 1 milyar dolar olurken fabrikanın kurulacağı yer ise Manisa olacak. ÜÇ ÖNEMLİ TEŞVİK

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fabrika haberlerinin duyurulmasından önce alınan 3 çok önemli karar ise Türkiye'nin Çinli BYD'yi yatırıma çekmek için elinden geleni yaptığını gösteriyor: EK VERGİ MUAFİYETİ: Bugün (8 Temmuz) itibarıyla geçerli olacak düzenlemeye göre artık Çin'den gelen tüm yakıt türlerindeki otomobillere yüzde 40 ilave gümrük tarifesi uygulanacak. Ancak, resmi olarak yatırım taahhüdü verilirse yatırım yapacağını bildiren Çinli üreticiler teşvik belgesi alarak bu ek gümrük vergisinden muaf tutulacak.