Emekliye 17-26 Temmuz arasında 2’si 1 arada maaş verilecek! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dahil...

2. ÖDEME ZAMLI PROMOSYON!

Emeklilerin Yüzü Temmuz'da Promosyonlarla Gülecek! 18 Bin TL'yi Bulan Fırsatlar Kaçırılmasın!

Emekli, dul ve yetim vatandaşlar için bankaların promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla açıklanan yeni kampanyalarla birlikte, emekliler maaşlarına ek olarak 18 bin TL'ye varan ek gelir fırsatı yakalayabiliyor. Hem yeni emekli olanları hem de mevcut maaşını taşımak isteyenleri kapsayan kampanyalar, emeklilerin bütçesine rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller doğrultusunda, 3 yıllık dönem için emeklilere maaşlarına göre kademeli olarak en az 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılması zorunlu hale getirilmişti. Ancak bankalar arasındaki rekabetin de etkisiyle, birçok banka ek koşullar ve kampanyalarla bu tutarların üzerine çıkarak emeklileri cezbetmeyi amaçlıyor.

Bazı bankalar, herhangi bir şart olmaksızın 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunarken, bazıları ise emekli yakınını getirme, kredi kartı harcamaları veya otomatik ödeme talimatı verme gibi ek şartlarla promosyon tutarını 18 bin TL'ye kadar yükseltebiliyor.