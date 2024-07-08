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Emekliye 17-26 Temmuz arasında 2'si 1 arada maaş verilecek! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dahil...

Temmuz ayı emekliler için sevindirici gelişmelerle dolu. Onaylanan maaş artışları ve bankaların sunduğu özel promosyonlar, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenlemelerle birlikte emeklilerin maaşlarında kayda değer bir artış yaşandı. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 10:25 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 10:25
Emekliye 17-26 Temmuz arasında 2’si 1 arada maaş verilecek! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dahil...

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Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği zamlı maaşların Temmuz ayında ödenip ödenmeyeceği netleşiyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2024'ün ilk yarısındaki enflasyon oranı belli oldu ve memur ile emeklilerin alacağı zam oranı da kesinleşti.

Buna göre, memur ve memur emeklilerine %19,31 oranında zam yapılırken; SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi, dul ve yetim maaşlarına ise %24,73 oranında zam uygulanacak.

Zamlı maaşların Temmuz ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Emeklilerin maaş ödeme tarihleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor.

İşte Temmuz Ayında Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri:

SSK (4A) Emeklileri:

TC kimlik numarasının son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz 2024

Bağ-Kur (4B) Emeklileri:

TC kimlik numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz 2024

TC kimlik numarasının son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Temmuz 2024

Emekli ve memurlar, belirtilen tarihlerde zamlı maaşlarını hesaplarından çekebilecekler.

2. ÖDEME ZAMLI PROMOSYON!

Emeklilerin Yüzü Temmuz'da Promosyonlarla Gülecek! 18 Bin TL'yi Bulan Fırsatlar Kaçırılmasın!

Emekli, dul ve yetim vatandaşlar için bankaların promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla açıklanan yeni kampanyalarla birlikte, emekliler maaşlarına ek olarak 18 bin TL'ye varan ek gelir fırsatı yakalayabiliyor. Hem yeni emekli olanları hem de mevcut maaşını taşımak isteyenleri kapsayan kampanyalar, emeklilerin bütçesine rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Nisan ayında bankalarla yenilediği protokoller doğrultusunda, 3 yıllık dönem için emeklilere maaşlarına göre kademeli olarak en az 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılması zorunlu hale getirilmişti. Ancak bankalar arasındaki rekabetin de etkisiyle, birçok banka ek koşullar ve kampanyalarla bu tutarların üzerine çıkarak emeklileri cezbetmeyi amaçlıyor.

Bazı bankalar, herhangi bir şart olmaksızın 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunarken, bazıları ise emekli yakınını getirme, kredi kartı harcamaları veya otomatik ödeme talimatı verme gibi ek şartlarla promosyon tutarını 18 bin TL'ye kadar yükseltebiliyor.

İşte Temmuz Ayı Emekli Promosyon Kampanyalarından Bazıları:

ING ve Yapı Kredi: Her iki banka da sundukları ek koşulları yerine getiren emeklilere 18 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunarak öne çıkıyor.

Akbank, Garanti BBVA: Bu bankalar ise 17.500 TL ve 15.000 TL'ye varan promosyonlarla dikkat çekiyor. Ek olarak, otomatik fatura ödeme talimatı gibi avantajlarla da ek kazanç sağlanabiliyor.

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Şekerbank: Kamu bankaları ise 12.000 TL'ye varan promosyon ödemeleriyle emeklilerin tercih edebileceği seçenekler arasında yer alıyor.

Albaraka Türk, QNB Finansbank, Türkiye Finans: Bu bankalar da ek koşullar ve kampanyalarla emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

Emeklilerin, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını detaylı bir şekilde inceleyerek, kendi ihtiyaçlarına ve önceliklerine en uygun olanını seçmeleri büyük önem taşıyor. Promosyonların yanı sıra, bankaların sunduğu diğer avantajlar, faiz oranları ve hizmet kalitesi de göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında yer alıyor.

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