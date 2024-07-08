Akaryakıt alımına yakın takip

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek yıl başından itibaren vergi mükelleflerine ait ticari araçlar için yürürlüğe girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'yle 8 milyon aracın 713 milyar liralık akaryakıt tüketiminin dijital olarak takip edileceğini belirterek, "Sistemin devreye alınmasıyla elle plaka girişi ve bu sayede usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesi engellenerek akaryakıt istasyonlarındaki vergi kaybının önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacak" dedi. Şimşek, uygulama kapsamına girecek kesimlere şu uyarılarda bulundu: "İstasyon işletenlerin, yıl sonuna kadar en az bir pompa ünitesinin tabancasına cihazı taktırması zorunlu. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan 8 milyon araca 31 Aralık'a kadar taşıt tanıma birimi takılması zorunlu."

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