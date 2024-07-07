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İstanbul Havalimanı'nda ABD'den sonra bir ilk! Üçlü paralel pist operasyonu çığır açacak: Zamandan ve yakıttan tasarruf!

İstanbul Havalimanı, İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow’u geçecek. İGA CEO’su Bilgen, “Heathrow’un 82 milyon yolcusu var. İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısı 85 milyona çıkacak” dedi. Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı'nın daha fazla yolcuya hizmet verebilmek için 'Avrupa'daki ilk üçlü paralel pist' operasyonunu hayata geçireceğini söyledi. Dünyada sadece ABD'deki Atlanta Havalimanı'nda uygulanan üçlü pist özelliğinin İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini artırmasına önemli katkı sağlayacak.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 10:19 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 10:31
İstanbul Havalimanı’nda ABD’den sonra bir ilk! Üçlü paralel pist operasyonu çığır açacak: Zamandan ve yakıttan tasarruf!

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Avrupa'nın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı, Heathrow'u tahtından edecek.

İGA CEO'su Selahattin Bilgen, bu yıl yolcu sayısını 85 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow'un 82 milyonluk yıllık yolcusu sayısını geride bırakacaklarını söyledi.



FAZ 2 YATIRIMLARI 2026'YA KADAR DEVAM EDECEK
Bilgen, "Halihazırda kapasite anlamında bir sıkıntımız yok. Küçük ayarlamalarla 120 milyon yolcuyu geçirecek büyüklüğümüz var. Faz 2 yatırımları 2026'ya kadar devam edecek" dedi.

DÜNYADA İKİNCİ OLACAK
Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın 2023'te yolcu sayısının 76 milyon olduğunu, bu yıl yüzde 12 artış planladıklarını söyledi. Bilgen, "Büyüme tarafında takvim aynı şekilde devam ediyor" mesajı verdi. Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı'nın daha fazla yolcuya hizmet verebilmek için 'Avrupa'daki ilk üçlü paralel pist' operasyonunu hayata geçireceğini söyledi. Üçlü paralel pist operasyonuyla İstanbul Havalimanı çığır açacak. Üç pistin aynı anda kullanıldığı dünyadaki tek havalimanı ABD'de Atlanta Havalimanı.

3 UÇAK AYNI ANDA İNECEK
Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkânı kazandırılacak. İstanbul Havalimanı'nda türbülanstan etkilenilmemesi için pistler aralarındaki mesafenin, bağımsız operasyona uygun bir şekilde tasarlandığını belirten Bilgen, "İleride yatırımlarımız tamamlandığında, 200 milyon yolcuya geldiğimizde, hava sahasını, pistleri verimli kullanabilmek için bu paralel operasyonu başarmamız lazım. Şu anda ikili paralel operasyon yapabiliyoruz, üçlü için de fiziksel altyapı yeterli. Bu yeni sistem pist kapasitesini artırıyor. 120 olan kapasiteyi 148'e çıkarıyor" açıklamasını yaptı. Bu uygulamanın kullanılmaya başlanmasıyla İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği akışı emniyetli ve hızlı şekilde sağlanacak.

ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF OLACAK
Üçlü paralel pist sisteminin bir diğer özelliğinin verimlilik ve maliyet avantajı olduğunu belirten İGA CEO'su Bilgen, "Bu yeni yatırımlarla uçakların yerde geçirdiği sürede, bizim hesaplarımıza göre haftalık 55 bin dakikaya kadar verimlilik sağlanacak. Yerde harcanan zamandan ve yakıttan tasarruf olacak. Bu yolculuk başına taksi sürelerinde 2 ile 3 dakika arasında bir azalma anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

YOLCU TRAFİĞİ 2023 YILINA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ
İstanbul Havalimanı'nda 6 ayda iç hatlarda 57 bin 783, dış hatlarda 195 bin 332 olmak üzere 253 bin 115 uçak trafiğine ulaşıldı. İç hatlarda 8 milyon 154 bin 410, dış hatlarda 29 milyon 938 bin 219 olmak üzere 38 milyon 92 bin 629 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 4 artış gösterdi. Yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7 arttı.

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