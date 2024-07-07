İstanbul Havalimanı’nda ABD’den sonra bir ilk! Üçlü paralel pist operasyonu çığır açacak: Zamandan ve yakıttan tasarruf!

3 UÇAK AYNI ANDA İNECEK

Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkânı kazandırılacak. İstanbul Havalimanı'nda türbülanstan etkilenilmemesi için pistler aralarındaki mesafenin, bağımsız operasyona uygun bir şekilde tasarlandığını belirten Bilgen, "İleride yatırımlarımız tamamlandığında, 200 milyon yolcuya geldiğimizde, hava sahasını, pistleri verimli kullanabilmek için bu paralel operasyonu başarmamız lazım. Şu anda ikili paralel operasyon yapabiliyoruz, üçlü için de fiziksel altyapı yeterli. Bu yeni sistem pist kapasitesini artırıyor. 120 olan kapasiteyi 148'e çıkarıyor" açıklamasını yaptı. Bu uygulamanın kullanılmaya başlanmasıyla İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği akışı emniyetli ve hızlı şekilde sağlanacak.

ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF OLACAK

Üçlü paralel pist sisteminin bir diğer özelliğinin verimlilik ve maliyet avantajı olduğunu belirten İGA CEO'su Bilgen, "Bu yeni yatırımlarla uçakların yerde geçirdiği sürede, bizim hesaplarımıza göre haftalık 55 bin dakikaya kadar verimlilik sağlanacak. Yerde harcanan zamandan ve yakıttan tasarruf olacak. Bu yolculuk başına taksi sürelerinde 2 ile 3 dakika arasında bir azalma anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

YOLCU TRAFİĞİ 2023 YILINA GÖRE ARTIŞ GÖSTERDİ

İstanbul Havalimanı'nda 6 ayda iç hatlarda 57 bin 783, dış hatlarda 195 bin 332 olmak üzere 253 bin 115 uçak trafiğine ulaşıldı. İç hatlarda 8 milyon 154 bin 410, dış hatlarda 29 milyon 938 bin 219 olmak üzere 38 milyon 92 bin 629 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 4 artış gösterdi. Yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7 arttı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN