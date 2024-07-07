Lokanta denetimi başladı: Fahiş fiyata 47 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, tarife ve fiyat denetimleri kapsamında işletmelere toplam 47 milyon 43 bin 348 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Gıda fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmeler arasında giderek artan düzeyde fiyat farklılıkları oluştuğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin 'iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne' tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer verilmesi zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığına bağlı ticaret il müdürlüklerinin 114 bin 567 firmayı denetlemiş ve denetimler sonucunda 21 bin 659 aykırılığa 47 milyon 43 bin 348 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

KOOPERATİFLERE 97 MİLYON LİRA HİBE

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı ile 5 yılda 714 kooperatif için 97 milyon liralık hibe verildiğini belirterek, "Geçen yıl 54 ilde 151 kooperatifin 157 projesi için 27,4 milyon lira destek verildi. Bu yıl ise 40 ilden 89 kooperatifin 97 projesine 20 milyon lira desteğe yönelik karar alındı." dedi.