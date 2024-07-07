Borsa geri döndü

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve borsa kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36, en yüksek 10.944,72 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,90 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını, yüzde 11,11 ile Oyak Çimento, yüzde 11,00 ile Anadolu Grubu Holding izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,04 ile Mia Teknoloji, yüzde 10,22 ile Şekerbank ve yüzde 9,20 ile Türkiye Sigorta olarak sıralandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,12 artışla 2.504 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,19 kazançla 16 bin 393 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,30 azalışla 32,7190 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,77 yükselişle 35,3940 lira oldu.