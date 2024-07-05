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BİM CUMA indirimi başladı! 120 cm çocuk havlu panço 149.90 TL! Plaj hasırı, yüz havlusu, hazneli spreyli fırça....

Bu hafta BİM mağazalarında yerini alacak olan aktüel ürünleri kaçırmayın. İndirimli fiyatlarla sunulan bu ürünler, alışveriş severler tarafından büyük ilgi görecek. 5 Temmuz 2024 tarihli BİM aktüel kataloğunu inceleyerek ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri seçebilir ve avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 08:52 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 08:52
BİM CUMA indirimi başladı! 120 cm çocuk havlu panço 149.90 TL! Plaj hasırı, yüz havlusu, hazneli spreyli fırça....

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Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu, 5 Temmuz 2024 Cuma günü satışa sunulacak. Bu haftanın kataloğunda, yazlık ürünlerden ev eşyalarına kadar birçok ilgi çekici ürün yer alıyor. Alışveriş tutkunları için BİM mağazalarında ve bim.com.tr'de temin edilebilecek olan bu haftanın ürünlerine göz atabilirsiniz.

BİM AKTÜEL 5 TEMMUZ 2024

Skyjet M135 Off Road ATV 59.999 TL

APE RYDER Elektrikli Bisiklet 29.999 TL

RKS MX25 Pro Katlanabilir Bisiklet 16.999 TL

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Aile Tipi Çadır 4.999 TL

Verandalı Çadır 3.799 TL

Proware Solar Panelli Güç Kaynağı 1.499 TL

Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL

Portatif Kamp Sandalyesi 649 TL

Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 379 TL

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

Polosmart Nostaljik Radyo 699 TL

Hareket Sensörlü Lamba 99 TL

Ares Rattan Koltuk 499 TL

Regnum Örgü Koltuk 399 TL

43'' FHD Android TV 6.499 TL

Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.999 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 2.299 TL

Taşınabilir Soğutucu 499 TL

Masaüstü Fan 329 TL

Range Erkek Vücut Bakım Kiti 589 TL

Tefal Wok Tava 549 TL

Tefal Simplicity Tava 349 TL

Rakle Meşrubat Bardağı 2'li 49 TL

Rakle Marine Boyalı Ayaklı Kahve Yanı 2'li 109 TL

Rakle Marine Meşrubat Bardağı 3'lü 119 TL

Rakle Marine Boyalı Su Bardağı 3'lü 109 TL

Benante 7 Parça Çerezlik Seti 209 TL

Paşabahçe El İmalatı Şık Sürahi 2500 cc 279 TL

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 2'li 59 TL

Paşabahçe Mezze Tabak 2'li 49,50 TL

Paşabahçe Iconic Kase 32,50 TL

Naturalove Bambu Kesme Tahtası 109 TL

Kadın Şortlu Takım 185 TL

Kadın Kapri Takım 235 TL

Kadın Dokuma Viskon Pantolon 149 TL

Erkek Şort 129 TLü

Erkek Kapri 129 TL

Fırın Eldiveni 34,50 TL

Mutfak Önlüğü 55 TL

Yüz Havlusu 55 TL

El Havlusu 24,50 TL

Dijital Baskılı Paspas 49,50 TL

Ayak Havlusu 49,50 TL

Orta Boy Sepet 75 TL

Bardak Altlığı 12,50 TL

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