BİM CUMA indirimi başladı! 120 cm çocuk havlu panço 149.90 TL! Plaj hasırı, yüz havlusu, hazneli spreyli fırça....

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu, 5 Temmuz 2024 Cuma günü satışa sunulacak. Bu haftanın kataloğunda, yazlık ürünlerden ev eşyalarına kadar birçok ilgi çekici ürün yer alıyor. Alışveriş tutkunları için BİM mağazalarında ve bim.com.tr'de temin edilebilecek olan bu haftanın ürünlerine göz atabilirsiniz.