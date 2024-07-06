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Üretici birlikleri çiftçiyi koruyacak

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci üretici birlikleri ile üretici ile tüketici arasındaki zinciri kısaltacaklarını söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Üretici birlikleri çiftçiyi koruyacak

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, tarımda üretici ile tüketici arasındaki zincirin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Zinciri kısaltırken aracıları çıkarmak lazım. Bu aracıları çıkarmanın yolu da üretici birlikleridir." dedi.

Üretici birliklerinin varlığının bir sektörde etkileşime katkı sağlamak açısından önemine dikkati çeken Kirişci, söz konusu birliklerin, sektörlerin büyümesi ve rekabetçi hale gelmesinde faydalı olduklarını kaydetti. Kirişci, üretici ile tüketici arasında uzun bir zincir bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarımda, bizim üretici ile tüketici arasındaki zinciri kısaltmamız lazım, zinciri kısaltırken aracıları çıkarmak lazım. Bu aracıları çıkarmanın yolu da üretici birlikleridir. Üretici örgütlenmesini tatmin edici hale getirmemiz lazım. Yani üretici örgütleri bir zorunluluktan değil, isteyerek, içinden gelerek, gönüllü olarak hizmete talip olmalıdır. Örgütlü olmamamız bizim üzerimizden 10-20 kat fazla para kazanan grupların doğmasına sebep oluyor. Buna müsaade etmememiz lazım."

KÜÇÜKBAŞA UYGUN COĞRAFYA
Küçükbaş hayvancılığın ülke coğrafyasına uygun olduğunu dile getiren Kirişci, "Elbette ki büyükbaş hayvancılık da önemli. Kendi kadim kültürümüze bakarak bizim kültürümüzde büyükbaşla ilgili alan dar ise küçükbaş hayvancılık için oldukça geniştir. İklim kuşağı olarak 600 milimetre yağış alan bir coğrafyada güçlü meralarımız yok. Onun için bizim coğrafyamız büyükbaş hayvancılığa değil küçükbaş hayvancılığa uygundur." diye konuştu.

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