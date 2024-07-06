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Kayısı mesaisi başladı

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'nın "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Kayısı mesaisi başladı

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Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'nın "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit kayısının yetiştiği kentte hasat devam ediyor. Yörede "mişmiş" olarak adlandırılan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünü Malatya kayısısı, kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçimine katkı sunuyor. Mevsimlik tarım işçileri, zorlu mesailerinin karşılığı olarak günlük 680 ila 800 lira yevmiye alıyor.

DESTEK ÜRETİMİ ARTIRDI
Giresun'da maviyemiş üretimi için devlet desteğiyle yapılan çalışmalar sonucu çiftçilerin geliri artırılıyor. Kentte fındığın yanı sıra üreticilerin kazançlarının artırılması için yaklaşık 12 yıldır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce maviyemiş üretimine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bunun sonucunda il genelinde 66 dekar alanda yıllık yaklaşık 33 ton üretim miktarına ulaşıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Artırılması Projesi kapsamında çiftçilere destek verildi. Son 3 yılda 114 çiftçiye 38 bin 400 maviyemiş fidanı dağıtılarak üretim alanı 154 dekara çıkarıldı.

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