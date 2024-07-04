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Veriler geldi! Yerli ve milli gurur Togg 2024'ün ilk 6 ayında lider! BMW ve Tesla'yı geride bıraktı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 13 bin 21 adetlik satışla en yakın rakibine 9 bin 213 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 36,53 olarak kayıtlara geçti.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 17:12 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 17:12
Veriler geldi! Yerli ve milli gurur Togg 2024’ün ilk 6 ayında lider! BMW ve Tesla’yı geride bıraktı

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Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 13 bin 21 adet satış ve yüzde 36,53 pazar payıyla marka sıralamasına ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

YÜZDE 223 ARTIŞ
Ocak-haziran döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 223,1 artışla 35 bin 636 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6'dan yüzde 7,7'ye, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten yüzde 14'e yükseldi.

"Tam elektrikli", "uzatılmış menzil elektrikli" ve "hibrit" araçlar ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,5'inin, içinde elektrikli motor da bulunan araçlardan oluştuğu görüldü.

EN YAKIN RAKİBİNE 10 BİN FARK
ODMD verilerine göre, elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk yarısında da pazar liderliğini sürdürdü.

Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 13 bin 21 adetlik satışla en yakın rakibine 9 bin 213 adet fark attı. Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 36,53 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 808 adet Togg T10X satışı gerçekleşmişti.

EN FAZLA SATILAN ELEKTRİKLİ MARKALAR

Elektrikli otomobil pazarına marka bazlı bakıldığında ocak-haziran döneminde Togg'un ardından satışlarda 3 bin 808 adetle BMW ve 3 bin 82 adetle de Tesla sıralandı.

KG Mobility (SsangYong) 2 bin 522 adetle dördüncü ve 1925 adetle Mercedes-Benz beşinci olarak sıralandı.

Model bazlı ele alındığında ise söz konusu dönemde satış sıralaması, Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW 5 Serisi ve BMW X1 şeklinde gerçekleşti.

HAZİRAN AYI SATIŞLARI

Diğer yandan yalnızca haziran ayına bakıldığında, 8 bin 32 adetlik tam elektrikli otomobil pazarında Tesla 2 bin 670 satışla birinci, Togg 1733 satışla ikinci ve BMW 823 satışla üçüncü oldu.

KG Mobility 403 satışla dördüncü sırada her alırken, Mercedes 393 satışla beşinci sırada konumlandı.

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