Veriler geldi! Yerli ve milli gurur Togg 2024’ün ilk 6 ayında lider! BMW ve Tesla’yı geride bıraktı

Togg , Türkiye elektrikli otomobil pazarında yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 13 bin 21 adet satış ve yüzde 36,53 pazar payıyla marka sıralamasına ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.