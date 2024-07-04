4A 4B 4C SSK BAĞKUR 16 milyon emekliye zam farkı bordrosu verildi! A’dan Z’ye ek ödeme cetveli çıkarıldı

YENİ MAAŞ TABANLARI

Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammıyla en düşük maaşları ciddi bir artış gösterdi. Memurlarda en düşük maaş önceden 32.860 TL iken, zamlarla birlikte bu rakam 39.205 TL'ye yükseldi. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 14.741 TL'den 17.588 TL'ye çıktı. Bu artışlar, memurlar ve emekliler arasında ekonomik rahatlama yaratacak gibi görünüyor.