4A 4B 4C SSK BAĞKUR 16 milyon emekliye zam farkı bordrosu verildi! A’dan Z’ye ek ödeme cetveli çıkarıldı

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammının oranını da netleştirdi. Haziran ayındaki %1,64'lük enflasyon artışı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan zam oranını belirleyici oldu.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammının oranını da netleştirdi. Haziran ayındaki %1,64'lük enflasyon artışı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan zam oranını belirleyici oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YENİ MAAŞ ZAMLARI
Yıllık enflasyon verilerine dayanarak yapılan düzenlemeler sonucunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayı zammı oranları da kesinleşti.
Geçtiğimiz altı aylık dönemde uygulanan %49,25'lik zamdan sonra, Temmuz ayında ek olarak %24,73 oranında bir artış daha yapıldı. SGK uzmanları, zamlı maaşları detaylı bir şekilde hesapladı.
ZAMLI MAAŞ ÖRNEKLERİ
10.000 TL maaş alan bir emekli, Temmuz ayında 12.473 TL maaş alacak.
11.000 TL maaş -> 13.570,30 TL
12.000 TL maaş -> 14.667,60 TL
13.000 TL maaş -> 15.764,90 TL
14.000 TL maaş -> 16.862,20 TL
15.000 TL maaş -> 17.959,50 TL
16.000 TL maaş -> 19.080,80 TL
YENİ MAAŞ TABANLARI
Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammıyla en düşük maaşları ciddi bir artış gösterdi. Memurlarda en düşük maaş önceden 32.860 TL iken, zamlarla birlikte bu rakam 39.205 TL'ye yükseldi. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 14.741 TL'den 17.588 TL'ye çıktı. Bu artışlar, memurlar ve emekliler arasında ekonomik rahatlama yaratacak gibi görünüyor.