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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon açıklaması: Sıkı duruşa devam, hedef kalıcı düşüş

TÜİK’in açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamları hakkında değerlendirmelerde bulunan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sıkı duruşa devam edileceğini söyleyerek "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 10:51 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 11:19
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan enflasyon açıklaması: Sıkı duruşa devam, hedef kalıcı düşüş

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve para politikasına dair açıklamalarda bulundu.

'PARA POLİTİKASI MESAJI'
Karahan, talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini söyledi.

"KALICI BİR DÜŞÜŞ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Karahan Reuters'a yaptığı açıklamada "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan enflasyonu düşürme konusunda son derece kararlı olduklarına dikkat çekti.

Enflasyon Mayıs'ta ulaştığı yüzde 75,45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükseldikten sonra Haziran ayında yıllık bazda düşüşe geçti. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 71,60'a gerilerken, aylık fiyat artışı da Haziran'da yüzde 2'nin altına düştü.

"SADECE HAZİRAN ENFLASYON VERİSİYLE ÇIKARIM SAĞLIKLI OLMAZ"

"Talepte dengelenme belirtileri ortaya çıkıyor" diyen Karahan bunun fiyatlara da yansımaya başladığını gördüklerini söyledi ancak tek bir veri üzerinden çıkarım yapmadıklarına dikkat çekti.

"Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diyen Karahan "Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatı ile hareket ediyoruz" dedi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 38
TCMB Haziran itibarıyla yıllık enflasyonda başlayan düşüş ile yıl sonunda enflasyonun yüzde 38 seviyesine inmesini bekliyor. Reuters anketinde piyasanın yıl sonunda enflasyon bekentisi ise yüzde 42 civarında.

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