SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurulu bazı şirketlere soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu, bazı şirketlere Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 11:20 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 11:20
Rekabet Kurulu bazı şirketlere soruşturma başlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Rekabet Kurumu'nun resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Rekabet Kurulu 12.06.2024 tarihli toplantısında, belirli kamu ihalelerinde fiyat teklifi verilmesi ve/veya yaklaşık maliyetin belirlenmesi süreçlerinde danışıklı hareket etmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ,
2S Kimya Arıtma Tarım İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Aykimsan Hiçyılmaz Kimyasal Ürünler İnşaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
Irmak Kimya Sanayi ve Turizm Nakliyat Tarım Ürünleri ve Geri Dönüşüm Ticaret Limited Şirketi,
Süleyman Kimya Arıtım İnşaat Nakliye ve Tehlikeli Madde Danışmanlığı Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
hakkında soruşturma açılmasına, 24-26/626-M(2) sayı ile karar vermiştir."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım’a destek
Başkan Erdoğan’dan Astana’daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!
UEFA’dan bir skandal daha! Türkiye yerine Avusturya yazdılar
Kayseri’de karanlık eller devrede | Sokaklara adam taşıyan provokatörün ifadesi ortaya çıktı örgütlenme biçimleri deşifre oldu: Bu kadar tesadüf olamaz
Sinan Ateş davasında 4’üncü gün | Ayşe Ateş ifade verecek! Doğukan Çep’ten mahkemede tehdit
Eylem Tok’un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında şov adımları...
Rishi Sunak’ın PR kazası: Bikinili OnlyFans kurucusu için bekletildi! Canlı yayında cinsel ima
Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
A Milli Takım’ın oyuncusu Kenan Yıldız’ın aşk konusunda talipleri durmak bilmiyor! Ünlü teknik adamın kızından flaş hamleler...
MEMURUN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… | memur enflasyon farkı 2024
HAVA DURUMU | Metoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan peş peşe uyarı! İstanbul’a kuvvetli yağış geliyor! O saatlere dikkat | 4 Temmuz 2024 hava durumu
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak
Deniz Akkaya’ya şok üstüne şok! Hakkında yakalanma kararı çıktı! Eskortluk paylaşımı başını ağrıttı
SON DAKİKA