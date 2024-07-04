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Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Müjdemiz olsun" diyerek açıkladı! Yeni hibe desteği geliyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Müjdeler olsun" diyerek yeni hibe destek programını açıkladı.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 09:12 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 09:12
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Müjdemiz olsun diyerek açıkladı! Yeni hibe desteği geliyor!

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamaları şu şekilde:

Müjdemiz olsun!

Ticaret Bakanlığı olarak, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programımız (KOOP-DES) kapsamında, kooperatiflerimize projeleri bazında nakdi destekler sağlamaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda; 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerimizin başvurularına açmış bulunuyoruz. Kooperatiflerimiz; mal alımlarında 400.000 liraya, hizmet alımlarında 60.000 liraya, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204.000 liraya ve iki personel içinse yıllık 408.000 liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir.

Ticaret Bakanlığımız görev alanında yer alan tüm kooperatiflerimize ve üst kuruluşlarına açık olan Program kapsamındaki proje başvuruları, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilecektir.

Tüm kooperatiflerimize hayırlı olsun.

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