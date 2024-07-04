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İstanbul Havalimanı zirvede

Üst üste yıllardır Avrupa'nın en yoğunhavalimanı tahtını kimseye bırakmayan İGA İstanbul Havalimanı (İGA) 2023'te de yine kıtanın 'doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
İstanbul Havalimanı zirvede

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Üst üste yıllardır Avrupa'nın en yoğunhavalimanı tahtını kimseye bırakmayan İGA İstanbul Havalimanı (İGA) 2023'te de yine kıtanın 'doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Airport Council International Europe'un (ACI Europe) yayımladığı 2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'nda ilk sıraya oturan İstanbul'un Avrupa'nın geri kalanını geride bıraktığını vurgulayan ACI Europe Genel Direktörü Oliver Jankovec, "Avrupa'daki yüzde 14'lük düşüşe rağmen İstanbul yüzde 24 artışla ilk sırada yer aldı" dedi. ACI Europe'un '34. Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu'nda konuşan Jankovec, "Havacılıkta yüzde 10'luk artış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da yüzde 0.5'lik bir büyüme anlamına geliyor. Sektörde trafik doğuya doğru kayıyor. İstanbul da bu anlamda lokasyonu ile bu trendin kaldıraç noktası olacak" diye konuştu.

'ÜÇ PİSTLE ÇIĞIR AÇACAĞIZ'
Nisan 2019'dan bu yana tam kapasiteyle hizmet vermeye başladıklarını hatırlatan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen de "Avrupa'da son 4 yılda üst üste en fazla yolcu ağırlayan havalimanı olduk. En büyük havalimanı olma konusunda Londra Heathrow'a en yakın seyreden biziz. Avrupa'nın ilk üçlü paralel pist operasyonuyla çığır açacağız" ifadesini kullandı.

131 ÜLKEDE 346 NOKTAYA ULAŞTIK
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dış hatlarda 131 ülkede, 346 noktaya uçuş gerçekleştiğini söyledi. Geçen yıl Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede 1 uçak geçtiğine işaret eden Uraloğlu, "17-23 Haziran tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6. sırada yer aldı" dedi.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en önemli havalimanı etkinliklerinden 'Avrupa Havalimanları Konseyi Yıllık Genel Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

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