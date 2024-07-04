Pompada yeni ÖTV

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) dün açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Son 6 ayda yüzde 19.49 olarak gerçekleşen 6 aylık Yİ-ÜFE'ye göre, sigaralarda 1 pakette 6,49, biralarda 1,51, şaraplarda 7,45, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06, benzinde 1,84, motorinde 1,72, LPG'de 1,41 lira ÖTV artışı olmuştur" ifadesi kullanıldı.

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