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En yüksek-düşük sigara ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 4 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...

2024 Temmuz ayında sigara fiyatlarına yönelik ÖTV zammı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemeler, sigara ve alkol ürünlerindeki vergi artışının 6 aylık enflasyon rakamlarına göre öne çekilmesi ile hayata geçirildi. Bu kapsamda, sigaralarda ÖTV artış oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Ayrıca, sigarada 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseltildi ve 1 paket sigaradan alınan ÖTV 1.69 lira arttı. İşte detaylar ve güncel fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 08:58 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 08:58
En yüksek-düşük sigara ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 4 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...

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2024 Temmuz ayında sigara fiyatlarına yönelik ÖTV zammı gündeme geldi ve bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Son yapılan vergi artışları sigara ve alkol ürünlerindeki fiyatları önemli ölçüde etkiledi. İşte detaylar...

FİYATLAR YÜKSELDİ

Son dakika haberine göre, sigara fiyatlarına paket başı 6 TL zam yapıldı.

Bu artışla birlikte en düşük sigara fiyatı 61 TL'den 67 TL'ye, en yüksek sigara fiyatı ise 80 TL'ye yükseldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

🔸 En Ucuz Sigara: 67 TL

🔸 En Pahalı Sigara: 80 TL

Sigaraya yapılan zamlar, sigaranın zararlarını bir kez daha gündeme getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, sigara içmek birçok ciddi sağlık sorununa neden olmakta, akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve diğer solunum yolu hastalıkları riskini artırmaktadır. Sigarayı bırakmak, hem kişisel sağlık hem de çevrenin korunması açısından büyük önem taşır.

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