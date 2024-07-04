En yüksek-düşük sigara ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 4 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...

🔸 En Pahalı Sigara: 80 TL

Sigaraya yapılan zamlar, sigaranın zararlarını bir kez daha gündeme getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, sigara içmek birçok ciddi sağlık sorununa neden olmakta, akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve diğer solunum yolu hastalıkları riskini artırmaktadır. Sigarayı bırakmak, hem kişisel sağlık hem de çevrenin korunması açısından büyük önem taşır.