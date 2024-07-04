En yüksek-düşük sigara ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya 5 TL zam mı geldi? 4 Temmuz güncel sigara fiyat listesi...

2024 Temmuz ayında sigara fiyatlarına yönelik ÖTV zammı gündeme geldi ve bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Son yapılan vergi artışları sigara ve alkol ürünlerindeki fiyatları önemli ölçüde etkiledi. İşte detaylar...
2024 Temmuz ayında sigara fiyatlarına yönelik ÖTV zammı gündeme geldi ve bu değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Son yapılan vergi artışları sigara ve alkol ürünlerindeki fiyatları önemli ölçüde etkiledi. İşte detaylar...
FİYATLAR YÜKSELDİ
Son dakika haberine göre, sigara fiyatlarına paket başı 6 TL zam yapıldı.
Bu artışla birlikte en düşük sigara fiyatı 61 TL'den 67 TL'ye, en yüksek sigara fiyatı ise 80 TL'ye yükseldi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
🔸 En Ucuz Sigara: 67 TL
🔸 En Pahalı Sigara: 80 TL
Sigaraya yapılan zamlar, sigaranın zararlarını bir kez daha gündeme getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, sigara içmek birçok ciddi sağlık sorununa neden olmakta, akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve diğer solunum yolu hastalıkları riskini artırmaktadır. Sigarayı bırakmak, hem kişisel sağlık hem de çevrenin korunması açısından büyük önem taşır.