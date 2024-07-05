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Çin menşeli otomobil ithalatında yeni düzenleme: Yatırım yapanlar vergiden muaf tutulacak

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 10:30 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 06:17
Çin menşeli otomobil ithalatında yeni düzenleme: Yatırım yapanlar vergiden muaf tutulacak

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İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla haziran ayında, "Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı" şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

YATIRIM YAPANLAR MUAF TUTULACAK
Düzenlemeye eklenen yeni maddeyle yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. Buna göre, Türkiye'de yatırım yapanlar, söz konusu vergiden muaf tutulacak.

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