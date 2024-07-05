Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme tamam! 5 yıl kuralı geldi! 15 bin araç hızla satılacak

B uluntu ya da trafikten men edilip, sahipleri tarafından alınmadığından Yediemin Otoparkları 'nda çürümeye terk edilen araçlar için çözüm geliyor.

Maddeye göre süreç şöyle işleyecek:

BULUNTU VE MEN EDİLENLER:

Düzenleme buluntu ve Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilen araçları kapsayacak. Mevcut sistemde buluntu olması nedeniyle veya Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce satılıyor. Ancak bu araçların vergi, ceza gibi borçları nedeniyle satış yıllarca sürebiliyor ve araçlar çürümeye terk edilmiş oluyor.