1998,1999,2000,2000, 2002 Tarihliler... Erken Emeklilik Hayalleri Gerçek Oluyor!

🏆 On Yıl Prim ve Yaş Şartları

En az 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen bireyler, belirlenen yaş şartlarına uygun olarak kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için ise daha esnek koşullar geçerli.

📝 Yüzde 60 Rapor ile Malulen Emeklilik

En az 1800 gün prim ödeyen ve yaş şartı aranmaksızın malulen emeklilik mümkün hale geliyor. Bu süreç, SGK onaylı sağlık raporu ile gerçekleşiyor ve malulen emekli olanların çalışma imkanı bulunmuyor.