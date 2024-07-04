SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1998,1999,2000,2000, 2002 Tarihliler... Erken Emeklilik Hayalleri Gerçek Oluyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emekliliği teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla yeni esnek şartlar getirdi. Bu düzenlemeler, sigorta başlangıç tarihi ve diğer belirleyici unsurların önemini artırarak, çalışanların erken emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Yeni esnek şartlar sayesinde, birçok kişi daha erken yaşta emeklilik imkanına kavuşabilecek. Bu gelişme, çalışanlar için büyük bir fırsat yaratırken, SGK’nın da sosyal güvenlik sistemine olan güveni artırmayı hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 08:53 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 08:53
1998,1999,2000,2000, 2002 Tarihliler... Erken Emeklilik Hayalleri Gerçek Oluyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Erken emeklilik için kritik hale gelen yeni düzenlemeler, belirli bir prim gün sayısını tamamlamak, yeterli çalışma yılına ulaşmak ve yaş sınırlarına uymak gibi şartları içeriyor. SGK'nın sağladığı bu esnek şartlar, doğru planlama ve bilinçli adımlarla erken emeklilik hayallerini gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor.

ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ

SGK tarafından sunulan esnek emeklilik şartları, birçok çalışanın erken emeklilik hayallerine kavuşmasını sağlıyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, sigorta başlangıç tarihi gibi önemli faktörlere bağlı olan emeklilik imkanları, uygun planlama ile erişilebilir duruma geliyor. Çalışanlar, erken emeklilik için gerekli şartları yerine getirerek, SGK'nın sunduğu bu fırsatlardan yararlanabilirler.

🚀 ERKEN EMEKLİLİĞE GİDEN YOLLAR

👶👶👶 Çocuk Avantajı

Kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar olan doğumları borçlanarak toplam 2160 gün (6 yıl) prim kazanabiliyorlar. Bu büyük avantaj sayesinde kadınlar, emeklilik yaşını önemli ölçüde düşürebiliyorlar.

🎖️ Askerlik Borçlanması

Erkek çalışanlar, sigortalı olmadan önceki askerlik sürelerini borçlanarak, sigorta başlangıç tarihlerini geri çekebiliyor. Bu sayede erken emekli olma şansı artıyor.

🏆 On Yıl Prim ve Yaş Şartları

En az 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen bireyler, belirlenen yaş şartlarına uygun olarak kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaş şartı bulunuyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için ise daha esnek koşullar geçerli.

📝 Yüzde 60 Rapor ile Malulen Emeklilik

En az 1800 gün prim ödeyen ve yaş şartı aranmaksızın malulen emeklilik mümkün hale geliyor. Bu süreç, SGK onaylı sağlık raporu ile gerçekleşiyor ve malulen emekli olanların çalışma imkanı bulunmuyor.

💼 Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik

En az %40 engelli olan bireyler, aldıkları vergi indirimi sayesinde erken emekli olabiliyor. Bu süreçte çalışmaya devam edilirse emekli maaşı kesilmiyor.

⚒️ Yıpranma Payı

Ağır işlerde çalışanlar ve bazı meslek grupları için verilen yıpranma payı, emeklilik sürelerini ve yaş şartlarını avantajlı hale getiriyor.

👩‍👦 Anneye Ek Prim

Engelli çocuğu olan anneler için, 1 Ekim 2008'den sonra ödenen primlerin dörtte biri toplam prime ekleniyor, bu da erken emekliliği kolaylaştırıyor.

Bu yeni düzenlemelerle SGK, erken emeklilik yolunda önemli adımlar atıyor ve çalışanların bu hedefe ulaşmalarını destekliyor.

4A 4B 4C SSK BAĞKUR 16 milyon emekliye zam farkı bordrosu verildi! Adan Zye ek ödeme cetveli çıkarıldı4A 4B 4C SSK BAĞKUR 16 milyon emekliye zam farkı bordrosu verildi! Adan Zye ek ödeme cetveli çıkarıldı
4A 4B 4C SSK BAĞKUR 16 milyon emekliye zam farkı bordrosu verildi! A'dan Z'ye ek ödeme cetveli çıkarıldı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
2 gol atan Merih Demiral işareti çaktı! Sahada kaybedenler masada oyuna yeltendi! Ceza verilebilir
İngiltere ’değişim’ dedi! 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını sona erdiriyor! İşçi Partisi tek başına kazandı
Seçil Erzan’dan mahkemeye 109 sayfalık mektup: Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor
Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho’nun golcüsü belli oldu
EMEKLİYE İKİNCİ ZAM | Ek ödemeler değişti! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
Yediemin otoparkındaki araçlar için yeni düzenleme tamam! 5 yıl kuralı geldi! 15 bin araç hızla satılacak
MEMURUN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… | memur enflasyon farkı 2024
Kene ısırırsa ne yapmalıyız? Uzmanı ’ölümcül hastalıklara yol açar’ dedi alınması gereken önlemleri açıkladı
CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...
Son dakika: Kayseri’deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama! İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama
Bursa’da sağanak hayatı felç etti! Ev, iş yeri, AVM otoparkı ve metroları su bastı... Taşan Nilüfer Çayı’ndan ceset çıktı
EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! İşte Millilerin yarı final oranı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya’da Tüm yaraları saracağız mesajı
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinden paylaştı! ’Pençe’ vuruldu ’Kilit’ kapanıyor
SON DAKİKA