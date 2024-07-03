Temmuz ayı aile yardım parası ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI AİLE YARDIMI 2024: Aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı zammı...

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Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar, aile yardımı ödemelerini de doğrudan etkileyecek. 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte, Temmuz zammının oranı da netleşecek. Açıklanan enflasyon farkı, aile yardımı gibi ek ödemelere de yansıyacak.

MEMUR AİLE YARDIMI NASIL HESAPLANIR? Memur aile yardımı, memurun eşinin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre değişiklik göstermektedir. Eş için ödenecek aile yardımı miktarı, belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması ile hesaplanmaktadır.