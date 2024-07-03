Para çekme işlemlerinde yeni dönem! QR, EFT, havale ve FAST ile yapılan tüm işlemler artık...

Bazı bankalar şu anki 7,500 lira olan günlük para çekme limitini bayram sonrasında 15,000 liraya yükseltmeye başladı. Bunun yanı sıra, bazı bankalar ise mevcut 10,000 liralık limitlerini 20,000 liraya çıkarmayı hedefliyor. Bu adımlar pek çok banka tarafından işleme alındı.