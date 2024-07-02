Kuaförler haftada 1 gün kapanacak

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının dün itibarıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve öneriler değerlendirilerek, tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alındığı anımsatıldı. Kapalı olunacak günün, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile tüketici tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak valilikler tarafından belirlenebilmesi amacıyla sektörün geniş katılımının sağlandığı çalışmalar yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Uygulama yürürlüğe girdi. Bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacaktır."