Kirada yeni dönem: Yüzde 25 zam sınırı sona erdi

Konut kiralarında 2 yıldır uygulanan yüzde 25'lik artış sınırı dün sona erdi. Yeni dönemde kira artışı 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre belirlenecek. Ev sahibi bu TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi Temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek. Temmuz ayının kira artış oranı da Haziran enflasyon rakamları ile netleşecek.

Haziran ayı enflasyon verileri yarın saat 10.00'da açıklanacak. Haziran ayı kira zam tavanı ise Mayıs enflasyonu ile belli oldu. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62.51 olarak açıklandı. Buna göre kontrat süresi dolan işyeri sahipleri, kiraları için yüzde 62.51 oranında zam yapabildi. Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

Kira artışı 12 aylık ortalamalara göre TÜFE'yi aşamayacak ancak sözleşmede 5 yıl doldurulmuşsa uyarlama imkanı sürecek. Bu durumda olan ev sahipleri, 5 yılı dolduran kiracılarına, kiranın yeniden belirlenmesi için tespit davası açabilecek. Ancak dava açmadan arabulucuya gidilmesi yasal zorunluluk olacak.