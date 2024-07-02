İstanbul Havalimanı’nda yeni yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yeni rekor kırıldığını söyledi. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mızda 30 Haziran'da 268 bin 275 yolcuya hizmet verildi. Bu sayı açıldığı günden bu yana tüm zamanların en çok yolcu sayısı olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı.

Yolcu sayısının dış hatlarda 205 bin 721, iç hatlarda 62 bin 554 olduğunu kaydeden Uraloğlu, dış hatlarda bin 214, iç hatlarda 378 olmak üzere bin 592 uçak trafiği gerçekleştiğine dikkati çekti. Uraloğlu, son rekorun 2 Temmuz 2023'te 265 bin 961 yolcuyla kırıldığını aktararak, "İstanbul Havalimanımız her geçen gün yeni bir rekor kırarak ne kadar önemli bir marka olduğunu gösteriyor" dedi.