Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım önerisi: "Açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi"

YILLIK ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜK TUTTU

Notta, Türkiye'de enflasyonun mayısta yüzde 75,5 ile zirveye ulaşması sonrası gelecek aylarda güçlü bir dezenflasyon gerçekleşeceği ifade edilerek, yıllık enflasyonun ağustos sonunda yüzde 50 ve yıl sonunda yüzde 40 seviyesine gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Zayıflayan iç talep, faiz artırımlarıyla daha sıkı kredi koşulları oluşması ve daha istikrarlı bir para biriminin enflasyonda aşağı yönlü döngüyü desteklediği de notta yer aldı.