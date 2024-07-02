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Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım önerisi: "Açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi"

Almanya merkezli Deutsche Bank, Türk lirası cinsinden tahvillere yatırım önerdi. Deutsche Bank, Türk lirası cinsinden tahvillerin yatırımcılar için son derece cazip bir giriş noktası sunduğunu açıkladı. Öte yandan Türkiye'de yıllık enflasyonun ağustos sonunda yüzde 50 ve yıl sonunda yüzde 40 seviyesine gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 19:04 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 21:04
Deutsche Bank’tan Türk lirasına yatırım önerisi: Açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi

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Deutsche Bank, Türk lirası cinsinden tahvillerin yatırımcılar için son derece cazip bir giriş noktası sunduğunu açıkladı.

EN İYİ PERFORMANS TÜRK LİRASINDA

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska, Ekonomist Yiğit Onay ve Araştırmacı Ankit Jain'in kaleme aldığı "Türkiye sabit getirisi: şimdi ya da asla" başlıklı araştırma notunda, marttaki faiz artışından bu yana Türk lirasının "açık ara farkla en iyi performans gösteren küresel para birimi" olduğu kaydedildi.

SON DERECE CAZİP

Şu ana kadar kısa vadeli tahvillerin güçlü bir ralli yaptığı belirtilen notta, "Bunun sadece bir başlangıç olduğuna ve yerel tahvillerin hala son derece cazip giriş seviyeleri sunduğuna inanıyoruz." denildi.

YILLIK ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜK TUTTU

Notta, Türkiye'de enflasyonun mayısta yüzde 75,5 ile zirveye ulaşması sonrası gelecek aylarda güçlü bir dezenflasyon gerçekleşeceği ifade edilerek, yıllık enflasyonun ağustos sonunda yüzde 50 ve yıl sonunda yüzde 40 seviyesine gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Zayıflayan iç talep, faiz artırımlarıyla daha sıkı kredi koşulları oluşması ve daha istikrarlı bir para biriminin enflasyonda aşağı yönlü döngüyü desteklediği de notta yer aldı.

TÜRK DEVLET TAHVİLLERİNE YATIRIM ÖNERİSİ

Türk lirasındaki reel değerlenme ve iç talepte beklenen yavaşlamanın enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe katkıda bulunacağı belirtilen notta, "Ağustosta manşet enflasyonun yaklaşık 50'ye keskin şekilde düşmesi, hane halkı ve şirketlerin enflasyon beklentilerinin çıpalanması için daha elverişli bir ortam yaratabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Araştırma notunda, yurt içi varlıklardaki arzın yaz döneminde düşük seyredeceği ve pozisyonlanmanın hala düşük seviyelerde olması, enflasyon beklentilerinin düzelmesiyle tahvil getirilerinin daha cazip hale geleceği öngörülerek, Türk devlet tahvillerine yatırım önerisinde bulunuldu.

Geçen hafta İsviçreli varlık yönetim şirketi Pictet Asset Management de Türk tahvillerine ve liraya yönelik yatırımcı desteğinin artmasıyla uzun vadeli lira tahvilleri almaya başladığını açıklamıştı.

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