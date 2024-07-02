Denizleri korumak için harekete geçildi! Koylara randevu ile girilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tatil beldelerinde hem deniz yaşamına nefes aldıracak hem devlete kazanç sağlayacak Mapa Şamandıra Sistemi'nin altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Nisan 2025'te Göcek'te başlayacak proje, 2026 itibarıyla diğer özel çevre koruma bölgelerinde de faaliyete geçecek. Böylelikle mapa şamandıraların kullanımından elde edilen gelir, kısa sürede katlanarak artacak.

ATIK TESLİMİNE ÜCRET

Yeni sistem ile deniz taşıtı sahiplerinin gelişigüzel bir şekilde koylara yanaşabilmesinin de önüne geçiliyor. Bu kapsamda yatlar ve tekneler, artık mobil uygulama üzerinden randevu alarak koylara giriş yapabilecek. Gemilerin atıklarını denize bırakma dönemi de tarihe karışacak. Mapa şamandıralara bağlanan her yat ve tekne, 'Gemi Kimliklendirme ve Atık İzleme Sistemi'nden takip edilecek. Atıkları ve kirli suları, bakanlığın lisanslı gemilerine teslim etmek zorunlu olacak. Bu kapsamda yat ve tekne sahipleri ekstra ücretlendirmeye de tabi tutulacak. 12 kişiden az olan tekneler kirli sularını ve çöplerini 15 günde en az 1 defa teslim edecek. 12 kişiden fazla olanlar ise 10 gün içinde atıklarını verecek.

MURATHAN YILDIRIM