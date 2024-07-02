SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Denizleri korumak için harekete geçildi! Koylara randevu ile girilecek

Denizleri korumak için düğmeye basıldı. 2025’ten itibaren yatlar koylara gelişigüzel demirleyemeyecek. Mobil uygulama üzerinden randevu ile giriş yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:00
Denizleri korumak için harekete geçildi! Koylara randevu ile girilecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tatil beldelerinde hem deniz yaşamına nefes aldıracak hem devlete kazanç sağlayacak Mapa Şamandıra Sistemi'nin altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Nisan 2025'te Göcek'te başlayacak proje, 2026 itibarıyla diğer özel çevre koruma bölgelerinde de faaliyete geçecek. Böylelikle mapa şamandıraların kullanımından elde edilen gelir, kısa sürede katlanarak artacak.

ATIK TESLİMİNE ÜCRET
Yeni sistem ile deniz taşıtı sahiplerinin gelişigüzel bir şekilde koylara yanaşabilmesinin de önüne geçiliyor. Bu kapsamda yatlar ve tekneler, artık mobil uygulama üzerinden randevu alarak koylara giriş yapabilecek. Gemilerin atıklarını denize bırakma dönemi de tarihe karışacak. Mapa şamandıralara bağlanan her yat ve tekne, 'Gemi Kimliklendirme ve Atık İzleme Sistemi'nden takip edilecek. Atıkları ve kirli suları, bakanlığın lisanslı gemilerine teslim etmek zorunlu olacak. Bu kapsamda yat ve tekne sahipleri ekstra ücretlendirmeye de tabi tutulacak. 12 kişiden az olan tekneler kirli sularını ve çöplerini 15 günde en az 1 defa teslim edecek. 12 kişiden fazla olanlar ise 10 gün içinde atıklarını verecek.
MURATHAN YILDIRIM

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine’de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte o isimler...
EMEKLİYE ZAM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 25.52 zam! Taban maaş ne olur? Refah payı var mı?
Türk Telekom
AK Parti ’tasarruf takip sistemi’ kuruyor! Tedbirlere tam uyum için yasa teklifi
Kripto Varlık Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sağlık sorunları nedeniyle görevden affını istedi
Önce Kayseri şimdi de Suriye’nin kuzeyi | Kirli ellerden alçak plan! Suriye Milli Ordusu’ndan ’kışkırtmalara gelmeyin’ çağrısı
Canavar anne Eylem Tok ikinci kez hakim karşısına çıktı! ABD’den yetersiz ’Eylem’: Tutukluluğa devam kararı
Sosyal medyada olay olmuştu! Hülya Avşar’dan programına konuk ettiği Meryem Uzerli hakkında bomba itiraf: Kıskandım
Kayseri’de karanlık eller devrede! Ümit Özdağ provokasyonu körükledi, MOSSAD ve FETÖ devreye girdi: Suriye şüpheli tutuklandı
Portekiz’in Diogo Costa’sı var: Slovenya karşısında kurtardığı 3 penaltıyla çeyek finali getirdi...
AK Parti’de ’muhasebe’ kampı! Başkan Erdoğan’dan ’değişim’ mesajı | Kayseri’deki olayların bir sebebi de muhalefetin zehirli dili
ABD Yüksek Mahkemesi’nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var
TAKVİM yazdı Galatasaray paylaştı! Cimbom Fenerbahçe’ye yaptığı göndermeyle birlikte Michy Batshuayi’yi KAP’a bildirdi!
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı: Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
SON DAKİKA