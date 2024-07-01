Parayı TL’ye yatırdık: Mevduatta pay yüzde 50’yi geçti

Yerli ve yabancı yatırımcıların, yerel seçimlerin ardından Türk Lirası varlıklara ilgisi devam ederken, gri listeden çıkışın da etkisiyle, önümüzdeki dönemde bu eğilimin artarak devam etmesi bekleniyor. 29 Mart seçimlerinden bu yana 30 milyar dolar yabancı girişi gerçekleşirken, mevduatta da TL'ye geçiş hız kesmiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre, kur korumalı mevduatlar hesaba dahil edilmediği standart TL mevduatlarının toplamdaki payı yüzde 50'yi geçti.

1.8 TRİLYONLUK ARTIŞ

29 Mart'tan bu yana toplam mevduat 1 trilyon 32 milyar lira artarak 16 trilyon 493 milyara çıkarken, TL mevduat ise 1.6 trilyon lira artarak 10.3 trilyona çıktı. Döviz hesaplarının 569 milyar lira azaldığı bu dönemde, kur korumalı mevduat ise 245 milyar TL geriledi. KKM hariç TL mevduat 1.8 trilyondan fazla artarak 8.2 trilyonu geçti. Bu dönemde döviz hesaplarındaki düşüş 19.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.