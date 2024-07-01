Öğretmene özel yasa

Meclis yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak. İlk olarak ulaştırma alanındaki kanun görüşülecek. Yolcular, havalimanlarında kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde hava aracına kabul edilmeyecek.

TEKLİF KOMİSYONDA

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ilk görüşmeleri de Milli Eğitim Komisyonu'nda gerçekleşecek. Buna göre tüm eğitim çalışanlarına yönelik suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artacak. Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde hazırlık eğitimi, Akademide verilecek. Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar başöğretmen unvanı için başvurabilecek.