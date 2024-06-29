SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! 4600-6800 günden emekli olacak şanslı grup duyuruldu

Emeklilik süreci çalışanların gelecekteki mali güvenliklerini büyük ölçüde etkileyen önemli bir dönemdir. Bu süreçte, erkekler için 25 yıl kadınlar için ise 20 yıl gibi sigortalılık süresi, emeklilik için zorunlu bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Çalışma hayatının bu önemli dönemi, hedeflere ulaşmak için kritik bir adım olarak değerlendirilmektedir. İşe giriş tarihi ve ödenen primler emeklilik hakkının elde edilmesinde belirleyici unsurlar arasında yer alır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 14:04 Güncelleme 29 Haziran 2024, 14:04
Emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! 4600-6800 günden emekli olacak şanslı grup duyuruldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilik sürecinde işe giriş tarihi ve bu süre zarfında ödenen primler hayati bir öneme sahip. Bu unsurlar, emeklilik hakkının elde edilmesinde belirleyici bir rol oynadı. Özellikle, bu tarih öncesinde sigortalı olanlar için emeklilik hakkını kolaylaştırdı ve yaş sınırlamasını ortadan kaldırdı. Geçmişteki bu durum, emeklilik için gerekli şartların sağlanmasında büyük bir etkiye sahipti ve birçok kişi için emeklilik sürecini daha erken ve daha kolay hale getirdi.

MALULEN EMEKLİLİK VE ŞARTLARI

En az %60 iş göremezlik durumu olan çalışanlar için malulen emeklilik imkanı sunuluyor. Bu durumda olanlar, 1800 gün prim ödemiş olmaları koşuluyla, yaş sınırı olmaksızın emekli olabiliyor. Ancak, malulen emekliler çalışmaya devam edemezler.

KISMİ EMEKLİLİK: ESNEK ÇALIŞMA YILLARI

15 yıl ve 3600 gün prim ödeyen çalışanlar, kısmi emeklilikten yararlanabiliyor. Bu sistem, özellikle 1999 öncesi sigortalılar için önemli avantajlar sunuyor.

ÇOCUK SAHİBİ KADINLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK

Çocuk sahibi olan kadın çalışanlar, üç çocuğa kadar yaptıkları borçlanmalar sayesinde 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl daha erken emekli olma şansına sahip oluyorlar. Bu, annelerin daha erken bir yaşta emekliliğe ulaşmalarını sağlayarak, onlara ekonomik anlamda büyük bir destek sunuyor.

ENGELLİ ÇALIŞANLAR İÇİN EMEKLİLİK HAKLARI

En az %40 engelli olan bireyler, vergi indirimi sayesinde yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu grup, çalışmaya devam ederken aldıkları maaşta bir kesinti yaşamıyor.

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi meslek grupları için yıpranma payı uygulanmakta, bu da emeklilik sürecini hızlandırmaktadır. Bu meslek gruplarında çalışanlar, eklenen prim süresinin yarısını yaş şartından düşerek daha erken emekli olabiliyorlar.

ANNE PRİMİNE EK KATKI VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli bir çocuğa sahip anneler için, primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Erkek çalışanlar için askerlik süreleri de emeklilik planlamasında önemli bir rol oynuyor; yapılan borçlanma ile daha erken emekli olma imkanı sunuluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı! Reformist Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışacak
İzmir’deki ikinci ’Seçil Erzan’ vakasında şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu! 1 kişi tutuklandı
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala da içlerindeydi! Detaylara ulaşıldı! Dolandırıcılık yöntemleri pes dedirtti
TMO’ya karşı başlatılan kirli algıya sert tepki: 600’den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız
Fenerbahçe’nin yeni forveti belli oldu! Ne Lewandowski, ne Lukaku, ne Morata... Anlaşma sağlandı
Eylem Tok’un iade fikri FETÖ’cüleri panikletti! Elebaşı ve 227 örgüt yöneticisini korku sardı
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
Bahar Candan ve ailesi günler sonra görüştü! Hastanedeki ilk sözleri herkesi şaşırttı
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor
HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de! İşte 126 sayfalık isim isim tam liste
Emekliye en az 17 bin lira: Temmuz zammı ne kadar olacak? Hangi formüller var? Memur emeklilerinin aylıkları nasıl değişecek?
Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti! Mahkemeden flaş karar
ABD’de ’’düello’’ tartışması sürüyor! Cumhuriyetçiler Biden’ı görevden alabilir
Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız
Başkan Erdoğan’dan cuma sonrası Esad’la görüşme için tarihi açıklama: Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz
SON DAKİKA