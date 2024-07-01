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Havada rekor üstüne rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 07:00
Havada rekor üstüne rekor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı açıklamada Antalya Havalimanı'nda sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekerek, 29 Haziran'da yeni bir rekora ulaşıldığını kaydetti.

Dün, 1019'i dış hatlarda, 127'si iç hatlarda olmak üzere toplam 1146 uçuş trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, "Söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda, 189 bin 508'i dış hat, 20 bin 32'si iç hat olmak üzere toplam 209 bin 540 yolcuya hizmet verildi. 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaştık." değerlendirmesini yaptı.

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