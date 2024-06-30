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Kiralardaki yüzde 25 zam sınırı kalkıyor!

Kiralardaki yüzde 25 zam sınırı kalkıyor. Artık enflasyona bakılacak. Peki kiracı ve ev sahibi için ne değişecek? İşte cevaplar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Kiralardaki yüzde 25 zam sınırı kalkıyor!

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İki yıl önce getirilen ve büyük ölçüde uygulanmasında zorluklar yaşayan kira artışındaki yüzde 25 sınırı yarın sona eriyor. Yarından sonra yapılacak tüm sözleşmeler 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artırılmış olacak. Ancak devam eden sözleşmeler için ek zam yapılamayacak. Peki 1 Temmuz'dan sonra neler değişecek? İşte cevaplar...

■ Yeni dönemde kira artışı nasıl yapılacak? Yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek ve 2 Temmuz itibarıyla yenilenecek olan kira kontratlarında TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanacak. Böylece kira artışlarında eskiye dönülmüş olacak.

■ Ev sahipleri sınır kalktı diye zam yapabilir mi? Ev sahipleri yüzde 25'in bitişini gerekçe göstererek sözleşme süresinden önce zam isteyemez. Kira artışları yıllık yapılır. Bu artışlarda üst sınır 2 Temmuz itibarıyla TÜFE'nin 12 aylık ortalaması şeklinde uygulanacak. 30 Haziran'da kira kontratını yenileyecek olanlar için kira artışı yüzde 25 olacak.

■ Yüzde 25 yaptım diye TÜFE'ye aşmak isteyebilirler mi? Son 2 yılda yüzde 25 zam yapan kiracılar vardı. Bu dönemde TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre zam yapılsa dahi kirası rayiç kiralara göre epey düşük kalacak. Ev sahiplerinin TÜFE'nin 12 aylık ortalamasından daha fazla kira talep etme hakkı yok. Ancak bazı yasal haklar var. Kira tespit davaları açılabilir. Burada da 5 yıl süre şartı var.

■ Yüzde 25 sınırının kalkması tahliye sebebi olabilir mi? 1 Temmuz'da sonra erecek yüzde 25 sınırı sonrası ev sahipleri için özel bir tahliye hakkı doğmaz. 1 Temmuz 2024'ten sonra kiracı kira artışında yasal sınırlarda artış yapmazsa tabi ki mal sahibi eksik kira ödemelerine ilişkin dava açabilir.

■ Sınır kalkarsa kira fiyatları düşer mi? Birçok ev sahibi yüzde 25 sınırı dolayısıyla evini boş tutuyordu. Bunlar piyasaya çıkacak. Arz fazlalığı kiraları düşürebilir. Ancak yüzde 25 uygulayan ev sahiplerinin yüksek kira talep etmesi ihtimali de var. Düşük kalan kiralar için tespit davaları da artabilir.

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