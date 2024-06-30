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THY'de hostes ve pilot aranıyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'ye 1000 kabin memuru ve 900 pilot alınacağını açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
THY’de hostes ve pilot aranıyor

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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'ye 1000 kabin memuru ve 900 pilot alınacağını açıkladı. Bunun yanında Bolat 2 yıl içinde tüm THY uçaklarında internetin ücretsiz olacağını söyledi. Bolat, "2021 yılında 5561 pilotumuz varmış. 2021'den itibaren pilot alımına başladık. Filoyu modernleştireceğiz. 2023 yılını 6755 pilotla bitirmişiz. Neredeyse yeni bir hava yolu filosu kurmuşuz. 1 yıl içinde THY yaklaşık 900 pilot daha alacağız. Kabin memuru 2019 yılında 12 bin. Şu anda da 15 bin kabin memuru var. 1000'e yakın kabin memuru alınacak. AJet ilk başladığında iç hat olarak başladı. AJet'in bir misyonu da Ankara'yı 3. büyük turizm başkenti yapmak. Dünyada turizmde bir numara İstanbul. Paris ve Londra'yı geçti.

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