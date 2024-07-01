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AÖF yaz okulu kayıtları son başvuru tarihi! Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı? 2024 AÖF yaz okulu kayıt kılavuzu...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 yaz dönemi kayıtları başladı. Yaz okulu takvimi ve detayları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte AÖF yaz okulu kayıtları hakkında bilmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:05 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 17:10
AÖF yaz okulu kayıtları son başvuru tarihi! Yaz okulu sınavına kaç gün kaldı? 2024 AÖF yaz okulu kayıt kılavuzu...

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AÖF yaz okulu kayıtları, 2024 yılı için belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bu tarihler arasında başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor. İşte tüm merak edilenler...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin ders seçimini en geç 5 Temmuz saat 22.00'ye kadar yapması gerekiyor. Yaz okulu ardından sınavlar ise 17 Ağustos günü uygulanacak.

📚 AÖF YAZ OKULUNA KAYIT NASIL YAPILIR? 📚

Adaylar ilk olarak aof.anadolu.edu.tr adresinden ders seçimi yaptıktan sonra kayıt ücretini Ziraat Bankası hesabına yatıracak. Ardından kayıt durumunu kontrol ettikten sonra eKampüs sistemine ders kitapları yüklenecek.

AÖF KAYIT LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yaz okulu kayıt işlemleri aşağıdaki adımları izleyerek gerçekleştirilebilir:

🌐 Ders Seçimi

Öğrenci, "https://anasis.anadolu.edu.tr" adresindeki "Öğrenci İşlemleri" menüsünden "Kayıt İşlemleri"ni seçerek ders seçme işlemine başlayacaktır.
Bilgisayar ortamında almak istediği ders/dersleri seçmek için ilgili birime girilmelidir. 📋

💼 İkinci Anadal/Yandal

İkinci anadal ve yandal programına kayıtlı öğrenci, o ders için ayrılan kontenjandan ders seçecektir. 🎓

✅ Ders Seçim Onayı

Derslerini seçtikten sonra, onay vermeden önce derslerin doğruluğunu kontrol etmelidir. 📑

💰 Ödeme

Seçilen derslere göre hesaplanan Yaz Okulu öğrenim ücreti, Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesine veya bankanın internet bankacılığı, sanal POS ve bankomatları aracılığıyla ödenmelidir. 💳

🔄 Onay Kaldırma (Zaruri Durumlarda)

Birim çalışanı, öğrencinin "Yaz Okulu Ders Seçim Onayı"nı kaldırabilir. Bu işlem için "Örgün Öğrenci Otomasyonundan Kayıt-Kayıt Yenileme menüsünden Yaz Okulu Ders Seçim Onayını Kaldır" programı kullanılacaktır. 🔄

🎓 Kayıt Onayı

Ödemesini yapan öğrencinin yaz okulu kayıt onayı, sistemden otomatik olarak verilecektir. 📋

AÖF KAYIT KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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