Sosyal yardıma Temmuz farkı

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ortaya çıkan memur artış oranı sadece memurları ve memur emeklilerini değil birçok sosyal destek alan vatandaşı da etkiliyor. Memurlar için yapılan artış oranında sosyal ödemeler de zamlanıyor. Sadece sosyal ödemeler değil her yıl iki kez kıdem tazminatı tavanı da belirleniyor. Memurlara yapılan zam oranı nispetinde artırılan kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayından itibaren geçerli oluyor. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 çıkmasından sonra 6 aylık enflasyonun yüzde 25.8 olması bekleniyor. Bu hesaba göre yüzde 10 toplu sözleşme zammı alacak memurların Temmuz artışının yüzde 20.34 olacağı görülüyor. Bu artış şu anda ödenen sosyal yardımları da aynı oranda artıracak. Öte yandan kıdem tazminatında bir yıl için ödenecek en yüksek tutarı belirleyen tavan ücret de Temmuz'da değişecek. Şu anda 35 binliranın üzerinde olan kıdem tazminatı tavanı memur maaş zammı oranında artırılacak 42 bin liranın üzerine çıkacak. Böylece işçiler daha yüksek tazminat alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN