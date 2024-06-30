SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sosyal yardıma Temmuz farkı

3 Temmuz’da belli olacak enflasyonun ardından ortaya çıkacak memur zam oranı sosyal yardımları ve tazminat tavan miktarını da değiştirecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Haziran 2024 Güncelleme 30 Haziran 2024, 06:59
Sosyal yardıma Temmuz farkı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında ortaya çıkan memur artış oranı sadece memurları ve memur emeklilerini değil birçok sosyal destek alan vatandaşı da etkiliyor. Memurlar için yapılan artış oranında sosyal ödemeler de zamlanıyor. Sadece sosyal ödemeler değil her yıl iki kez kıdem tazminatı tavanı da belirleniyor. Memurlara yapılan zam oranı nispetinde artırılan kıdem tazminatı tavanı Temmuz ayından itibaren geçerli oluyor. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 çıkmasından sonra 6 aylık enflasyonun yüzde 25.8 olması bekleniyor. Bu hesaba göre yüzde 10 toplu sözleşme zammı alacak memurların Temmuz artışının yüzde 20.34 olacağı görülüyor. Bu artış şu anda ödenen sosyal yardımları da aynı oranda artıracak. Öte yandan kıdem tazminatında bir yıl için ödenecek en yüksek tutarı belirleyen tavan ücret de Temmuz'da değişecek. Şu anda 35 binliranın üzerinde olan kıdem tazminatı tavanı memur maaş zammı oranında artırılacak 42 bin liranın üzerine çıkacak. Böylece işçiler daha yüksek tazminat alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada
TT Sanal Santral
EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI | 3 Temmuz sonrası maaşlar nasıl değişecek? Ek ödeme zammı nasıl hesaplanacak?
Peş peşe orman yangınları: İzmir, Aydın, Çanakkale... | O bölgedeki vatandaşlar tahliye edildi
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın programı belli oldu
Kiralardaki %25 zam sınırı kalkıyor! Artık enflasyona bakılacak! Ev sahibi zam yapabilir mi?
Sinan Oğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: Ne teklif etti? Kazanırsak yönetemeyeceğiz dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Bu maçta her şey VAR! Almanya Danimarka’yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller
Kedi kesildi... Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan Karargah409 hakkında soruşturma başlatıldı
31 yılı tarihe gömdüler! İsviçre son şampiyon İtalya’yı 2-0’la sahadan silip EURO 2024’te çeyrek finale yükseldi... İşte atılan goller
Joe Biden’ın Donald Trump’a karşı performansı Time’a kapak oldu: Demokratlar panikte her şey karanlık
Yunanistan’ın eski başbakanı sosyalist Aleksis Çipras’tan burjuva Koç Üniversitesi’nde Türkçe slogan: ’’Boyun Eğme!’’
ABD basını itiraf etti: Türk İHA’ları zirvede! Türkiye Çin’i geride bıraktı ABD’nin elini kolunu bağladı
SON DAKİKA