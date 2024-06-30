26 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2024'ün ilk çeyreğinde 2.1 milyar TL (TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi dahil) konsolide satış geliri elde etti. Mayıs 2024 itibarıyla, 6 farklı markasıyla Doğanlar Mobilya Grubu. 640 yurtiçi ve 113 yurtdışı olmak üzere toplamda 753 aktif satış noktasına ulaştı. 2024 yılının ilk çeyreğinde 26 milyon TL'den fazla Ar-Ge yatırımı gerçekleştiren grup, 4.5 milyon dolarlık GES yatırım hedeflerine de devam ediyor. Doğanlar Mobilya Grubu CEO Mustafa Karamemiş, 2024 yılının zor şartları bulunsa da, yılın ilk çeyreğinde elde ettikleri güçlü sonuçlardan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Karamemiş, hem yurtiçinde hem de yurtdışında gerçekleştirdikleri satış artışlarının, şirketlerinin sağlam temelleri ve büyüme potansiyelinin bir gösterge olduğunun altını çizerek "2024 yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmaya ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya kararlıyız" dedi.

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